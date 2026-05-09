Adele Weber, la italiana que ha revolucionado el running en A Coruña: "Vi el paseo y me pareció increíble"

Adele Weber (Italia, 1999) pisó por primera vez A Coruña en 2022, cuando llegó para hacer un Erasmus de INEF en la UDC. Por aquel entonces, esta joven de la ciudad italiana de Trento no se podía imaginar que unos años después la ciudad herculina se volvería su hogar y, mucho menos, que sería la impulsora del club de running Run the Coast Coruña, que hoy reúne a unas 80 personas. "Vi el paseo y me pareció increíble para recorrerlo", reconoce.

Tras el Erasmus, volvió a Italia para hacer un máster en Florencia y al terminar le surgió la oportunidad de volver a A Coruña: "Un compañero del Erasmus me dijo que se venía a hacer unas prácticas y que necesitaba compañera de piso. Así que me animé y vine para hacer una especie de año sabático. Al final encontré trabajo y oportunidades".

Hoy compagina sus trabajos como entrenadora personal y como empleada en una empresa de software para la gestión interna de los clubes deportivos. Además de dirigir su propio club de running.

"La clave para crearlo fue no ser de aquí y no conocer a nadie. Creo que si tuviera que hacer lo mismo en Italia no me atrevería. Me daría más respeto porque la gente me conoce, aquí no me conocía nadie", cuenta Adele.

"Al final, el hecho de presentarte a un grupo que corre juntos, dice de ti que eres una persona que quiere ser sociable" Adele Weber, italiana en A Coruña

"Yo vengo de una ciudad en las montañas y correr al lado del mar lo cambia todo. Nunca te aburres. Empecé corriendo por las mañanas y ahora me encanta hacerlo también al atardecer", reflexiona esta italiana. "Poder correr acompañado de un paisaje así es muy guay", añade.

"Una excusa para conocer gente"

Los integrantes del club Run the Coast Coruña en una foto de grupo Cedida

Cuando Adele regresó a la ciudad en octubre de 2024 solamente conocía a una persona y quería hacer amigos. Abrió una cuenta de Instagram donde comparte contenidos sobre correr y anima a personas a unirse a los entrenamientos.

"Como el plan de ir a un bar e intentar hablar con las personas es difícil, quise hacer algo conectado con ser entrenadora. También, me gustaba la idea de crear algo que fuera mío", explica. Quería que más personas, que como ella, buscaban una excusa para conocer a gente tuvieran la oportunidad de hacerlo a través del deporte.

Ese mismo año, en noviembre, nació Run the Coast Coruña. Al principio fue un plan de "boca a boca" entre personas que probaban y al final se traían a sus amigos. "Conocí a una chica de Argentina que se trajo a todos sus amigos", recuerda entre risas.

En paralelo, Adele empezó a apostar más por las redes sociales. Publicó más contenido y consiguió llegar a más personas: "Empezó a juntarse cada vez más gente y ahora somos 80 personas que corren los domingos".

"Si tuviera que crear el club en Italia no me atrevería. Me daría más respeto porque la gente me conoce, aquí no me conocía nadie" Adele Weber, italiana en A Coruña

El crecimiento del grupo es tan grande que ahora además de los domingos a las 11:00 de la mañana, salen a correr los jueves a las 20:30. De hecho, tienen un grupo de WhatsApp en el que hay más de 350 personas que al menos han acudido una vez a una de las quedadas.

Cada persona corre a su ritmo durante 50 minutos: "Nadie te va a presionar a seguir una velocidad. Siempre intento hacer un grupo de iniciación para los que nunca han corrido acompañados. Hay gente que hace 4 kilómetros corriendo a su ritmo y otros 8".

El club se ha convertido en un plan alternativo al de salir a tomarse unas cañas y una forma de hacer amigos. "Al final, el hecho de presentarte a un grupo que corre juntos, dice de ti que eres una persona que quiere ser sociable", dice la italiana.

"Como el plan de ir a un bar e intentar hablar con las personas es difícil, quise hacer algo conectado con ser entrenadora" Adele Weber, italiana en A Coruña

Ella misma señala que conoció a su grupo de amigos en el club, lo mismo que más integrantes: "Veo en Instagram que gente del club queda los fines de semana para hacer otros planes, como una churrascada. Y eso es bonito".

Además de correr, Adele organiza otros planes alternativos a los que se suman miembros del club. "Todos los meses organizamos quedadas diferentes, como ir a hacer paddle surf", concluye. Lo que empezó como una forma de obligarse a correr y conocer gente ha terminado por convertirse en una comunidad que cada semana reúne a casi un centenar de personas para correr frente al mar.