Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana de muchas emociones y resultados bastante positivos en el tramo decisivo de la temporada en la mayor parte de las competiciones.

El Dépor venció por dos goles a uno al Leganés y se mantiene en la pelea por el ascenso directo a Primera División. A falta del partido que disputa este lunes el Almería, los coruñeses son segundos con 68 puntos.

Básquet Coruña cumplió con su cometido y venció en su último partido de la fase regular en la pista de Palma por 76 a 94. Los coruñeses ascenderán si Guipuzkoa gana la próxima semana a Obradoiro. En caso contrario el equipo de Carles Marco buscará el ascenso vía playoff.

El Liceo acabó la liga regular en primera posición trece años después de lograrlo por última vez. Los coruñeses sufrieron pero el empate a cuatro ante Alcoi fue suficiente para finalizar el campeonato como líderes. Esta semana los coruñeses afrontan la ilusionante Final 8 de la Champions que se disputa en Coímbra.

El Dépor femenino cayó ante la Real Sociedad por un gol a dos. Las coruñesas se adelantaron en el marcador con un golazo de Bárbara pero sucumbieron ante un equipo que jugará la Champions la próxima temporada.

En Segunda Federación la temporada llegó a su fin. El Fabril se despidió de la categoría con una gran victoria por cero goles a cuatro ante el Ávila. El Bergantiños también goleó al Sámano por cero goles a cinco. El conjunto carballés finalizó en décima posición con 48 puntos a cuatro del playoff de ascenso y cinco de ventaja sobre el playout.

En Tercera el Silva venció por tres goles a uno al Noia. Los coruñeses necesitan el ascenso de alguno de los equipos que dispute el playoff de ascenso para no descender por el arrastre de la Sarriana. El Montañeros cayó por tres goles a uno ante el Boiro y el Arteixo ganó dos tres ante el Céltiga y jugará el playoff de ascenso.

En polideportivo Maristas se impuso en la ida de la eliminatoria de ascenso a GEiEG por 58 a 71. Las coruñesas afrontan con ventaja una eliminatoria que se decidirá el próximo sábado en A Coruña.

En balonmano OAR Coruña empató a 33 ante Anaitasuna en un duelo igualado y vibrante en el que los coruñeses se quedan a las puertas del playoff.

El CRAT cayó ante Majadahonda en la final de la Copa de la Reina por 17 a 22. Las coruñesas lo intentaron hasta el último momento pero no pudieron hacerse con el título.

Marineda venció a Alcorcón por dos goles a diez en hockey femenino. En OkPlata Dominicos cayó por dos goles a tres ante Jolaseta, mientras que Compañía de María empató a cuatro ante Patí Vic que permite a los coruñeses mantener la categoría.