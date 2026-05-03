Así fue el III Trofeo de Golf Quincemil, convertido un clásico de la primavera de A Coruña

Quincemil celebró el pasado fin de semana la tercera edición de su Trofeo de Golf en Golf Xaz. 160 jugadores se dieron cita en este campo de golf de Oleiros para disputar el viernes 24 y el sábado 25 de abril este torneo, convertido ya en un clásico de la primavera coruñesa.

Esta edición del trofeo contó con Brigantia Real Estate, Lexus Galicia y MN Program como patrocinadores principales, y con un viaje de dos personas a Europa aportado por Viajes Embajador como gran premio.

El torneo contó también con la colaboración de Coca-Cola, que puso una barra de Royal Bliss para la entrega de premios, CEGA Audiovisual, Al hoyo otra vez, Tee Circle, Mutuactivos, Demadi, la galería de arte Artby's. Casas do Campo, Marcos Cenamor fotografía (que hizo las fotos de la entrega de premios y de las partidas), Cero de Costa, Costiña, La Tienda de Lino, Martín Códax, Orzán Congress, Villar Distribuciones y 3DVR, que un año más diseñó e imprimió los trofeos.

Cartel del III Trofeo de Golf Quincemil

Los ganadores del torneo

Como en años anteriores, el Trofeo de Golf Quincemil se jugó en modalidad stableford y contó con cinco competiciones principales: la de Scratch, dos categorías de caballero, una de damas y una quinta categoría. Además, hubo cuatro premios especiales al golpe más cercano en cuatro hoyos, y un premio especial al mejor segundo golpe en el hoyo 15, en honor a Quincemil.

Además del gran premio del viaje que se sorteó entre todos los participantes, hubo como premios a las diferentes categorías prendas de Cero de Costa, una experiencia Costiña, una gran cesta de la Tienda de Lino, una "experiencia Brigantia" para ir a ver al Deportivo al Palco, botellas de Martín Códax, experiencias en Tee Circle, un fin de semana en Casas do Campo y dos obras de la galería Artby's.

Quinta categoría:

Ricardo Vázquez Martínez (46 puntos)

Damas:

1ª clasificada: Inés Fernández Blanco (46 puntos)

2ª clasificada: Carolina Hermida López (43 puntos)

Segunda categoría:

1º clasificado: Carlos Fernández Puyol (43 puntos)

2º clasificado: Gerardo González-Regueral (43 puntos)

Primera categoría:

1º clasificado: Javier Aizpurua López (40 puntos)

2º clasificado: Francisco Castro (39 puntos)

Scratch:

Álvaro Mosquera Quintás (44 puntos)

Golpes más cercanos (mejor approach)

Hoyo 3: Glicerio Moreno (2,95 m)

Hoyo 7: Paula Payo Suárez (1,92 m)

Hoyo 11: José Manuel Doldán (1,45 m)

Hoyo 13: José Trillo Castelo (1,84 m)

Mejor 2º golpe hoyo 15

José Trillo Castelo (1,54 m)

En dura competencia con el Deportivo, que jugaba a la misma hora, la entrega de premios contó con un cóctel y degustación entre todos los asistentes disfrutando del bonito atardecer con vistas de ese día, con las vistas de A Coruña desde la casa club de Golf Xaz. El año que viene, Quincemil preparará una experiencia de golf de mayor duración durante varios meses del año.