A Coruña acoge La Vuelta Femenina, una de las citas ciclistas más esperadas: estos son los cortes de tráfico

Imagen de archivo de una Vuelta Ciclista en la Torre de Hércules Concello da Coruña

A Coruña se prepara para acoger este martes 5 de mayo la llegada de la tercera etapa de La Vuelta Femenina a España, una de las principales citas del calendario internacional de ciclismo femenino.

La etapa, de 121,2 kilómetros entre Padrón y A Coruña, entrará en la ciudad por la zona de Meicende y recorrerá varias vías urbanas hasta finalizar en la avenida de La Habana, donde estará situada la meta.

Al tratarse de una etapa en línea —y no una contrarreloj—, el pelotón circulará en grupo, lo que implicará cortes de tráfico puntuales y progresivos a lo largo del recorrido. Según el Concello, cada interrupción tendrá una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos, coincidiendo con el paso de las ciclistas y la caravana de apoyo.

Una vez que la carrera avance, la circulación se irá restableciendo de forma gradual en cada tramo.

La avenida de La Habana, el punto más afectado

El principal foco de restricciones estará en la avenida de La Habana, donde se ubicará la línea de meta. En este punto, el corte de tráfico comenzará desde primeras horas de la mañana para permitir el montaje de la infraestructura y se prolongará durante buena parte del día.

Además, habrá limitaciones de aparcamiento en las zonas afectadas y cambios puntuales en el transporte público, especialmente en el entorno de Riazor. También se verán restringidos los accesos al parque de Bens durante el paso de la prueba.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que la ciudad vuelve a situarse como "centro neurálgico del deporte internacional", y subrayó que el evento permitirá disfrutar "del mejor ciclismo femenino del mundo en un ambiente de calle".

En todo caso, desde el Concello insisten en que las afecciones serán "mínimas y perfectamente controladas", al tratarse de cortes breves y escalonados.

Por ello, recomiendan a la ciudadanía planificar con antelación sus desplazamientos durante la tarde del martes y seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de los cuerpos de seguridad para garantizar tanto la seguridad de la prueba como la movilidad en la ciudad.