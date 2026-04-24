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Pedro González Herranz es el nuevo presidente del Real Club de Golf de A Zapateira
Se impone con claridad a los otros candidatos con más de la mitad de los votos en unas elecciones en las que concurrían tres listas
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Pedro González Herranz es el nuevo presidente del Real Club de Golf de La Coruña, el club de golf más antiguo del entorno de A Coruña, con más de 65 años a sus espaldas. La candidatura del médico se ha impuesto claramente a las otras dos que concurrían.
La nueva junta estará al mando del club de A Zapateira hasta mediados del año 2030 y obtiene un importante respaldo de los socios. De los 893 votos emitidos, Herranz ha conseguido 465, el 52,07%. La candidatura liderada por el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián ha obtenido 264 votos, mientras que la encabezada por Pedro de Torres ha conseguido 160. Ha habido un voto en blanco y tres nulos.
Más mujeres que nunca en la junta
La nueva junta contará con cuatro mujeres, el mayor número hasta la fecha en la historia del club, incluyendo una vicepresidenta segunda, Ana Muñoz Villacorta. Herranz, médico de profesión, se convertirá en el noveno presidente de la historia del club, sucediendo al actual, Jorge Cobián Casares.
- Pedro González Herranz – Presidente
- Miguel Fernández-Ayala Novo – Vicepresidente 1º
- Dª. Ana Muñoz Villacorta – Vicepresidente 2º
- Javier Muñiz García– Vicepresidente 3º
- Carlos Lamora Suárez - Tesorero
- Carlos Sánchez Rodilla - Secretario
- Dª. María Borrás Solórzano – Vocal
- Dª Marta González Cobián - Vocal
- José González Cebrián Fernández de Caleya - Vocal
- Francisco Martín Carreras Presas -Vocal
- Dª Leticia Vela Alonso - Vocal