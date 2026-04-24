Pedro González Herranz es el nuevo presidente del Real Club de Golf de A Zapateira

Pedro González Herranz es el nuevo presidente del Real Club de Golf de La Coruña, el club de golf más antiguo del entorno de A Coruña, con más de 65 años a sus espaldas. La candidatura del médico se ha impuesto claramente a las otras dos que concurrían.

La nueva junta estará al mando del club de A Zapateira hasta mediados del año 2030 y obtiene un importante respaldo de los socios. De los 893 votos emitidos, Herranz ha conseguido 465, el 52,07%. La candidatura liderada por el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián ha obtenido 264 votos, mientras que la encabezada por Pedro de Torres ha conseguido 160. Ha habido un voto en blanco y tres nulos.

Más mujeres que nunca en la junta

La nueva junta contará con cuatro mujeres, el mayor número hasta la fecha en la historia del club, incluyendo una vicepresidenta segunda, Ana Muñoz Villacorta. Herranz, médico de profesión, se convertirá en el noveno presidente de la historia del club, sucediendo al actual, Jorge Cobián Casares.