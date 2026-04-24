Esta es la agenda de los equipos de A Coruña para este fin de semana

Básquet Coruña afronta la penúltima jornada de liga regular en un fin de semana con desplazamiento del Deportivo a Burgos

Fin de semana de fuertes emociones con muchas competiciones llegando a su fin. El Deportivo se desplaza a tierras burgalesas para medirse al Burgos el sábado a las 18:30 horas. El encuentro vuelve a ser clave en la lucha por el ascenso directo.

Básquet Coruña afronta su último partido de la fase regular en casa recibiendo a San Sebastián Gipuzkoa. Tras este encuentro solo quedará un partido más para los de Carles Marco.

El Liceo se desplaza a la pista de Lleida para afrontar este importante choque el sábado a las 19:15 horas. Los de Juan Copa siguen primeros en la clasificación.

El Dépor femenino recibe el domingo a las 12 en Riazor al Alhama. Las coruñesas ya lograron la permanencia y buscan escalar posiciones en la tabla.

En Segunda Federación el Fabril recibe al Valladolid Promesas el domingo a las 12 horas en Abegondo. Los coruñeses son primeros y están ascendidos pero buscan mantener su buena racha de resultados.

El Bergantiños, con opciones aún matemáticas de llegar al playoff, jugarán en As Eiroas ante la UD Ourense. El conjunto ourensano ocupa la tercera posición.

En Tercera Federación, llegamos a la antepenúltima jornada con el Arteixo - Cambados el sábado a las 18 horas, el Racing Vilalbés - Silva el domingo a las 12 y el Montañeros - Barco el domingo a las 12:30 horas.

De nuevo en polideportivo, Maristas de baloncesto femenino prepara sus encuentros de playoff de ascenso.

En balonmano el OAR Coruña visita la pista de Alcobendas para jugar el domingo a las 12 horas.

En hockey femenino Marineda juega este sábado a las 17 horas ante Gatika en el Pabellón de Elviña II. En categoría masculina Dominicos recibe a Lloret el sábado 25 a las 19:30 en el Pabellón de Montealto. El Compañía visita la pista del Manlleu el sábado a las 13 horas.

En fútbol sala el 5Coruña masculino recibe en Novo Mesoiro a Vilalba el sábado a las 18 horas. El equipo femenino se medirá fuera de casa al Poio el domingo a las 19 horas.