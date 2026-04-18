Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

El turno del Dépor tendrá que esperar al lunes en un fin de semana con algunos partidos interesantes para los equipos herculinos

Fin de semana algo atípico con el partido del Deportivo el lunes a las 20:30 horas ante el Mirandés. Los coruñeses jugarán sabiendo lo que han hecho todos sus rivales a lo largo del fin de semana.

El turno de Básquet Coruña llegará este sábado. Los coruñeses visitan el Fernando Martín para enfrentarse al Fuenlabrada en un partido que se jugará hoy sábado a las 18:30 horas.

El Liceo descansa este fin de semana pero con la dulce resaca de haber logrado el pase a la Final 8 de la Champions.

Tampoco tiene partido el Dépor Abanca que esta semana oficializaba la salida de Fran Alonso al término de esta temporada.

De nuevo en fútbol pero ya en Segunda Federación, el Fabril ya ascendido, visita el campo del Salamanca el domingo a las 17 horas. El Bergantiños por su parte se mide al Oviedo Vetusta este sábado a las 17:30 horas en tierras asturianas.

En Tercera Federación jornada muy importante para los equipos coruñeses. El Silva afronta un partido importante en la pelea por salir del descenso. Los coruñeses reciben en A Grela al Barbadás el domingo a las 12:30 horas. El Atlético Arteixo visita el campo del Boiro el domingo a las 18 horas y a esa misma hora el Atlético Montañeros visita San Lázaro para medirse al Compostela.

En polideportivo, Maristas de A Coruña recibe a León este sábado en su pabellón a las 19 horas. Las coruñesas finalizarán la temporada regular en primera posición.

También este sábado a las 19 horas se celebra en el Pabellón San Francisco Javier el partido entre el OAR Coruña y el Zaragoza.

En hockey femenino el Marineda visita la pista de Patinalón en Asturias este sábado a las 16:30 horas.

En fútbol sala masculino el 5Coruña visita el Agustín Mouris para medirse al Noia B este domingo a las 12:30 mientras que el femenino jugó ayer viernes y venció con contundencia a O Carballiño por once goles a cero.