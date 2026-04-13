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Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana
El Fabril protagonizó la nota más positiva de un fin de semana que dejó la derrota del Básquet Coruña ante Obradoiro
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Gran expectación la que había generado este fin de semana con citas importantes para los equipos de A Coruña.
El Deportivo dejó escapar dos puntos en Huesca en el descuento y empató a uno. Los coruñeses mantienen puesto de ascenso directo pero ven cómo se acercan de manera peligrosa hasta cinco equipos.
Mal resultado el que protagonizó el Básquet Coruña que cedió el liderato a Obradoiro tras caer ante el conjunto santiagués en el Coliseum por 84-92.
La mejor noticia del fin de semana la dejó el Deportivo Fabril. El filial venció por tres goles a cero a la UD Ourense y logró el ascenso matemático a Primera Federación.
También fue importante la victoria del Liceo ante el Caldes por tres tantos a cero. Los coruñeses son líderes con dos puntos de ventaja sobre el Barça y tres sobre Igualada a falta de dos jornadas para el final de la liga regular.
Regresando a Segunda Federación, el Bergantiños cayó ante la Sarriana por cero goles a uno.
En Tercera el Atlético Arteixo sigue imparable y venció al CD Barco por cinco goles a uno. Los coruñeses están en tercera posición. El Montañeros perdió por cero goles a uno ante el Estradense y el Silva empató a uno ante el Alondras y sigue en zona de descenso.
En polideportivo Maristas, con la primera posición ya asegurada, superó con claridad a Ointxe por 59-85.
El OAR Coruña empató a 29 en la pista de Sevilla en un partido muy igualado.
En hockey femenino, Marineda ganó por siete goles a cero a Ponteareas.
En fútbol sala femenino el 5Coruña empató a tres ante el Bulebule y en categoría masculina perdió ante el Atlético Benavente por dos tantos a cuatro.