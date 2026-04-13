Así fueron los resultados de los equipos de A Coruña este fin de semana

Gran expectación la que había generado este fin de semana con citas importantes para los equipos de A Coruña.

El Deportivo dejó escapar dos puntos en Huesca en el descuento y empató a uno. Los coruñeses mantienen puesto de ascenso directo pero ven cómo se acercan de manera peligrosa hasta cinco equipos.

Mal resultado el que protagonizó el Básquet Coruña que cedió el liderato a Obradoiro tras caer ante el conjunto santiagués en el Coliseum por 84-92.

La mejor noticia del fin de semana la dejó el Deportivo Fabril. El filial venció por tres goles a cero a la UD Ourense y logró el ascenso matemático a Primera Federación.

También fue importante la victoria del Liceo ante el Caldes por tres tantos a cero. Los coruñeses son líderes con dos puntos de ventaja sobre el Barça y tres sobre Igualada a falta de dos jornadas para el final de la liga regular.

Regresando a Segunda Federación, el Bergantiños cayó ante la Sarriana por cero goles a uno.

En Tercera el Atlético Arteixo sigue imparable y venció al CD Barco por cinco goles a uno. Los coruñeses están en tercera posición. El Montañeros perdió por cero goles a uno ante el Estradense y el Silva empató a uno ante el Alondras y sigue en zona de descenso.

En polideportivo Maristas, con la primera posición ya asegurada, superó con claridad a Ointxe por 59-85.

El OAR Coruña empató a 29 en la pista de Sevilla en un partido muy igualado.

En hockey femenino, Marineda ganó por siete goles a cero a Ponteareas.

En fútbol sala femenino el 5Coruña empató a tres ante el Bulebule y en categoría masculina perdió ante el Atlético Benavente por dos tantos a cuatro.