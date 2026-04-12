Antón Gómez y Noa Mirantes ganan la carrera Matogrande-Xuxán, segunda del Circuito Coruña Corre 2026

Antón Gómez López y Noa Mirantes Santos se alzaron con la victoria en la categoría absoluta de la Carrera Popular Matogrande – Xuxán, celebrada este domingo y que congregó en sus distintas categorías a cerca de 1.400 personas. La plaza central de Xuxán fue el punto de encuentro desde el que partieron las distintas carreras.

"El circuito Coruña Corre muestra una vez más su buena salud, superando el número de asistentes del pasado año e integrando nuevas zonas a sus carreras, gracias al trabajo del Gobierno de Inés Rey por expandir este programa", indicó Manuel Vázquez, concejal de Deportes, que participó en la salida y en la entrega de medallas de la prueba.

Además de Antón Gómez, en la categoría masculina completaron el podio Abdelaziz Fatihi como segundo y Daniel Fuentes Bardanca como tercero. En la categoría femenina las tres primeras atletas fueron Noa Mirantes Santos, Vanesa Hervada López y Noelia Papín Estévez. En la categoría sub-18 masculina los ganadores fueron Enrique Cuiña Fernández y Alba Morales Pedreira. En la sub-16, Antón Viña López y Alba Bacariza Ramos.

De este modo, el circuito Coruña Corre ya ha celebrado sus dos primeras carreras del año. En los próximos días está previsto que se abra la inscripción para la tercera carrera del año, la de San Pedro de Visma del 10 de mayo. También en mayo se celebrará la carrera de Los Rosales, el día 31, antes del parón de verano.