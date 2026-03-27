Pleno en A Coruña por la renuncia al Mundial: el Gobierno reivindica su decisión "valiente" y el PP le acusa de mentir

A Coruña ha celebrado un pleno extraordinario este viernes, 27 de marzo, para exponer los motivos tras la renuncia a ser sede del Mundial 2030. Una decisión que el concelleiro Manuel Lage ha justificado como "valiente" y que ha evitado que la ciudad y el Deportivo se "hipotequen". Además, insistió en el principio de acuerdo con el club para la reforma integral de la Ciudad Deportiva de Riazor.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, recordó que desde que se anunció el proyecto en 2022: "Se les llenó la boca al gobierno municipal diciendo que era un gran proyecto transformador de la ciudad. Después de anunciarlo no volvimos a saber nada".

Lorenzo criticó la falta de transparencia en los últimos meses, hecho que motivó la solicitud de una comisión de seguimiento: "No hemos recibido nada de nada hasta el día de hoy".

El concelleiro del BNG, David Soto, cuestionó la gestión del gobierno municipal durante todo el proceso: "Creo que non hai moito que explicar. Consideramos que o goberno local tiña dous obxectivos: o primeiro, que A Coruña fose sede, e o segundo, garantir que iso se fixese en beneficio da cidade. E non cumpriu".

Falta de transparencia

El BNG también hizo hincapié en la falta de expectativas creadas a la ciudadanía: "Creou expectativas. O anuncio da semana pasada apareceu cunha toma de decisión, pero agora intentan minimizar o impacto do mundial. Estou de acordo cando a alcaldesa di que non ía ter o impacto esperado, pero quizais esta reflexión tiña que chegar ao inicio e non agora". Soto también criticó la falta de debate y transparencia, señalando la falta de respuestas en los plenos a los grupos de la oposición.

Miguel Lorenzo acusó a la alcaldesa de no dar ella misma las respuestas en el pleno y cuestionó su capacidad para "engañar y mentir" a los coruñeses: "No fueron capaces de sacar el pleito adelante. Y dijeron muchas mentiras; está la hemeroteca ahí para consultarlo. En vez de darme la documentación solicitada, me entregaron el manifiesto que mandaron a todos los coruñeses. Ahora no vengan excusándose en la FIFA, en la Diputación o la Xunta, asuman la responsabilidad. Fue muy fácil ponerse la camiseta de Naranjito y salir a hacerse la foto. Lo que nos ha quedado es el ridículo mundial que ha hecho la alcaldesa como directora de este proyecto que asumió personalmente."

"No hipotecar a la ciudad y al Deportivo"

El portavoz municipal destacó que todas las actuaciones y cronologías se explicaron públicamente: "Lo que nadie puede es asentar una idea que no es tal. Si algo hizo la alcaldesa fue dar explicaciones y dar la cara. Queríamos ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio. Las exigencias de la FIFA nos obligaron a tomar una decisión que nos hipotecara la ciudad y al Deportivo. La alcaldesa tomó una decisión valiente".

Asimismo, insistió en que renunciar al Mundial no supone renunciar a otros objetivos como la mejora de las instalaciones de Riazor, una reforma que, destacó, también permitirá la reforma integral del Palacio de Riazor.

Para finalizar el pleno Lage defendió la importancia de trabajar por el bien común de la ciudad: "El Mundial podría ser un acontecimiento importante durante unos días, pero es más importante gobernar en el interés general. Se prioriza el bien común."

El anuncio de la renuncia

El anuncio oficial de la renuncia fue el pasado 16 de marzo, cuando la regidora junto al presidente del Dépor, Juan Carlos Escotet y acompañados del presidente provincial Valentín González Formoso, informaban de la decisión de no ser sede mundialista en el 2030.

La decisión se tomó "pensando en el largo plazo y en lo que verdaderamente necesita su gente", indicó entonces Rey.

Por otro lado, el estadio de Riazor vivirá una reforma integral. El objetivo de estas actuaciones, como indicó en la rueda de prensa Juan Carlos Escotet, es que las instalaciones puedan generar valor "los 365 días del año".