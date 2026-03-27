Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

Fin de semana importante para los equipos de A Coruña. El más madrugador será el Básquet Coruña. El conjunto naranja recibe este viernes a las 20:45 a Cartagena en el Coliseum. Los coruñeses buscan una nueva victoria para mantenerse en lo alto de la clasificación.

El Deportivo jugará el sábado a las 21:00 horas en Gijón. El conjunto blanquiazul estará acompañado en las gradas por un importante número de aficionados en otro partido importante para mantener puestos de ascenso directo.

El Dépor Abanca regresa a Riazor. Las de Fran Alonso reciben al Eibar el sábado a las 18 horas.

El Liceo culmina su exigente semana visitando la pista del Voltregà el domingo a las 12:30 horas.

En Segunda Federación el Fabril recibe el domingo a las 17 horas al Atlético Astorga. Los de Manuel Pablo llegan con bajas importantes pero con la motivación de mantener la primera posición.

El Bergantiños recibe al Coruxo el domingo a las 17 horas en un derbi importante.

En Tercera Federación el Silva visita el campo del Gran Peña el sábado a las 17:00 horas. El Arteixo recibe en Ponte dos Brozos al Estradense el sábado a las 17:30 horas y el Montañeros jugará el domingo a las 16:15 ante el Viveiro.

En baloncesto femenino, Maristas afronta un partido clave por la primera parte. Las colegialas se la juegan ante Ibaizabal este sábado a las 18 horas.

El OAR Coruña se desplaza a tierras alicantinas para medirse a Alicante este sábado a las 19 horas.

El Marineda de hockey femenino se enfrenta al Raxoi el sábado a las 20:15 horas.

En fútbol sala el 5Coruña viaja a Asturias para enfrentarse al Laviana el sábado a las 17:30 horas.