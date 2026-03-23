Batalla campal en un partido por el título en A Coruña: pelea entre Sumaq Perú y Toque Latino

Un partido de fútbol que debía decidir el título de liga acabó en una lamentable pelea en Acea de Ama, en Culleredo, el municipio vecino de A Coruña. El encuentro entre Sumaq Perú y Toque Latino, disputado el pasado 21 de marzo a las 20:00 horas, terminó con un enfrentamiento que empañó por completo el desenlace de la competición.

El choque, correspondiente a una liga no federada organizada por una asociación de peñas, se celebró en el Campo de Fútbol de Acea de Ama. En juego estaba el campeonato de Segunda División, ya que se enfrentaban el primer y el segundo clasificado en un duelo decisivo por el liderato.

Un partido clave por el título

La tensión era máxima desde el inicio, con ambos equipos jugándose el campeonato. Finalmente, Toque Latino se llevó la victoria, alcanzando los 63 puntos y colocándose como líder de la categoría. Sin embargo, el resultado quedó en un segundo plano tras los incidentes ocurridos durante el encuentro.

Según ha podido saber Quincemil, el partido derivó en una pelea entre jugadores de ambos equipos, dejando imágenes que poco tienen que ver con los valores del deporte. "Esto fue el sábado en el campo de fútbol de la Universidad Laboral, en un campeonato de una asociación de peñas. Lamentablemente, se volvió a dar un espectáculo bochornoso que deja en mal lugar a muchas personas. Los equipos Sumaq y Toque Latino fueron los protagonistas de esta pelea que deja mucho que desear", explican fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Una liga no federada

El torneo en el que se produjo el incidente no pertenece a ninguna federación oficial y está dividido en dos categorías, Primera y Segunda División. Precisamente en esta última se disputaba el encuentro, considerado uno de los más importantes de la temporada.

Lo que debía ser una fiesta del fútbol amateur terminó convirtiéndose en un episodio de tensión y violencia que vuelve a poner el foco en el comportamiento dentro de este tipo de competiciones.