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El Breogán pierde su vuelo a Canarias por la niebla en el aeropuerto de A Coruña
Su vuelo tuvo que partir finalmente desde Santiago de Compostela, por lo que perdieron el enlace en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. Se encuentran esperando al de las 18:45, cancelando el entrenamiento previo previsto
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El Breogán de Lugo, único representante gallego en la máxima categoría de baloncesto, la ACB, ha perdido esta mañana su vuelo para aterrizar en Gran Canaria debido a las nieblas con las que ha amanecido A Coruña y que han limitado la operativa, obligando a varios aterrizajes en Santiago de Compostela y cancelando incluso el primer vuelo de la mañana.
El equipo lucense tenía previsto viajar a Gran Canaria con escala en Madrid, partiendo hacia la capital de España en un vuelo con salida desde Alvedro.
No obstante, ese avión tuvo que partir desde Santiago, lo que implicó que llegó con retraso al aeropuerto madrileño y perdió el enlace previsto, que salía a las 11:30.
Tras las gestiones oportunas, la expedición volará hasta las Islas Canarias a las 18:45, por lo que podrá llegar a tiempo a un partido que está programado mañana domingo a las 13:00, pero obligando a suspender el entrenamiento previo previsto en Gran Canaria.
Si los tiempos se cumplen, tomarán tierra a las 20:40.