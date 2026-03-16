Alfonso Rueda, tras la renuncia de A Coruña al Mundial 2030: "Había una serie de compromisos"

Tras la reunión del Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda se refirió a la reciente renuncia de A Coruña a ser sede del mundial de fútbol: "No es una noticia que A Coruña pierda la posibilidad de sede. Había una serie de compromisos que se dijeron públicamente y me gustaría mantener esa posibilidad".

Rueda subrayó que la postura de la Xunta sigue siendo clara: "Nosotros siempre vamos a decir lo mismo. La Xunta está dispuesta a colaborar en todo lo que sea posible, con espíritu constructivo y pensando en el beneficio de los gallegos".

El mandatario explicó que la contribución de la Xunta no se limita a la organización del mundial: "La aportación de la Xunta es con vistas a aprovechar esa oportunidad de ser sede del mundial, pero también para mejorar las instalaciones deportivas en concellos gallegos y fortalecer la práctica del deporte en toda Galicia".

En este sentido, Rueda insistió en que la colaboración del gobierno gallego se hará "sin ningún compromiso adicional", aclarando que la intención es apoyar "mejoras deportivas de manera responsable, sostenible y alineada con los intereses de todos los ciudadanos".

Además, el presidente quiso dejar claro que, aunque A Coruña ya no aspira a ser sede, "Galicia sigue siendo un territorio que apuesta por el deporte, la inversión en infraestructuras y el desarrollo de proyectos que beneficien a clubes, jóvenes y deportistas profesionales".

Por último, Rueda recordó que la Xunta mantiene abierta la puerta a colaborar: "Queremos que estas iniciativas sirvan para que todos los concellos gallegos puedan aprovechar las oportunidades que surjan, siempre dentro de nuestras competencias y con transparencia".

La opción de Vigo a ser sede mundialista

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mantiene abiertos múltiples frentes para lograr ser sede del Mundial 2030. Tras la caída de Málaga y A Coruña, el primer edil vigués considera que se aumentan estas opciones.

Vigo no superó el primer proceso, un hecho que fue fuertemente criticado al considerar que se manipularon las puntuaciones para perjudicarla.