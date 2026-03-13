Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

A las puertas de un nuevo fin de semana, los equipos de A Coruña preparan sus compromisos ligueros con partidos importantes.

El Dépor viaja a Ceuta para enfrentarse al conjunto ceutí el sábado a las 21 horas. Tras el tropiezo ante el Granada, el encuentro es muy importante para los de Antonio Hidalgo.

Básquet Coruña visita una de las canchas más complicadas de la competición. Los de Carles Marco afrontan el tercer partido de la semana y se medirán a Palencia. Una victoria sería clave en su objetivo de acabar en primera posición.

El Dépor Abanca regresa a la competición tras el parón por selecciones. Las coruñesas, con más de media salvación ya conseguida, reciben al FC Barcelona en Riazor el domingo a las 12 horas.

También el domingo a las 12 horas jugará el Liceo. Los coruñeses reciben al Noia en Riazor. El equipo verde saca cinco puntos de ventaja a Barcelona e Igualada.

En Segunda Federación el Fabril visita el campo de la Gimnástica Segoviana el sábado a las 19 horas. Los de Manuel Pablo son líderes con dos de ventaja sobre el Oviedo.

El Bergantiños recibe al Lealtad el domingo a las 17 horas en As Eiroas. Los de Carballo buscan una victoria que les aleje de la zona peligrosa de la tabla.

En Tercera Federación, el Atlético Arteixo visita el campo del Arousa el domingo a las 12 horas. El Montañeros recibe al Noia el domingo a las 12:30 y el Silva, que quiere salir de la zona de descenso, juega a las 19:15 en el campo del Cambados.

En la LF2 de baloncesto, Maristas recibe el sábado a las 16 horas en su pista a Mataró.

En balonmano el OAR Coruña juega en casa ante Benidorm en un partido que se disputará el sábado a las 19 horas.

En hockey femenino Marineda recibe el domingo a las 12 a Tres Cantos.