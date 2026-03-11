A Coruña renueva el sistema de fontanería de los vestuarios del Campo de la Leyma

El Concello da Coruña iniciará en los próximos días las obras de renovación de la instalación de fontanería y del sistema de agua caliente sanitaria (ACS) en los vestuarios de las Instalaciones Deportivas Municipales Víctor Fernández Alonso, más conocidas como el campo da Leyma.

El objetivo de esta intervención es modernizar las infraestructuras existentes y garantizar un servicio adecuado a las personas usuarias de uno de los campos con mayor actividad deportiva de la ciudad.

La actuación cuenta con una inversión de 245.014,46 euros y permitirá sustituir la red de fontanería actual y renovar el sistema de producción de agua caliente, incorporando tecnología de aerotermia que optimizará el consumo energético.

Construidas en 1992, el Campo da Leyma ha experimentado a lo largo de los años un notable incremento de su uso debido a la actividad diaria de clubes y equipos que emplean el campo y sus vestuarios.

El Concello completó recientemente una actuación de mejora en las instalaciones, con una inversión de 430.000 euros, que permitió renovar el césped artificial, sustituir las porterías y las marquesinas de los banquillos y mejorar el cierre perimetral de la instalación.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye la sustitución de las tuberías de alimentación del edificio de vestuarios, la renovación de la red interior de distribución de agua fría y caliente y la instalación de un nuevo sistema de producción de ACS más eficiente y sostenible. Además, se habilitará una nueva sala técnica adaptada a los nuevos equipos y se ejecutarán actuaciones complementarias en los acabados y en la instalación eléctrica para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destaca la importancia de la actuación. "Es un campo con muchísimo uso por parte de clubes y equipos de base", explicó. Asimismo, el edil resaltó que esta intervención forma parte de la estrategia municipal para actualizar progresivamente las infraestructuras deportivas de la ciudad y avanzó que el Concello actuará también próximamente en los vestuarios de la Ciudad Deportiva de la Torre.