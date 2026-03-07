Culleredo (A Coruña) se une en una velada solidaria por la lucha contra el cáncer

El deporte se pone al servicio de la solidaridad esta noche en Culleredo con la celebración de la gala Mala Fama Fighters, organizada por el Iago Barros Fight Club con la colaboración del Concello de Culleredo.

La iniciativa busca recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, apoyando así a quienes luchan contra la enfermedad.

El alcalde, José Ramón Rioboo, visitó esta mañana el polideportivo Ría do Burgo, donde se desarrollará la velada, y se mostró orgulloso del compromiso de los deportistas: "Además de disfrutar de los combates de kickboxing y muay thai, es un orgullo ver cómo os volcáis para sumar esfuerzos contra el cáncer", destacó.

Los asistentes podrán contribuir tanto a través de la compra de entradas como mediante la fila cero, habilitada para quienes deseen colaborar sin asistir presencialmente.

Todos los fondos recaudados irán íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, entidad de referencia en apoyo a pacientes y familiares.

La gala contará además con actuaciones y sorpresas, entre ellas una exhibición de Danza L’Atelier, de A Coruña, que completará una jornada marcada por el deporte, la solidaridad y la participación ciudadana.

"Hoy subirse al ring tiene un significado especial, y es una alegría comprobar la respuesta de la ciudadanía. Esta gala será, sin duda, un éxito benéfico y de participación", añadió Rioboo, animando a todos a sumarse a esta causa.