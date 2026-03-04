El Trofeo Cidade da Coruña de hípica arranca el sábado con el primer Concurso de Salto Territorial

Un jinete durante una prueba de salto en la R.S.D Hípica de Figueroa

El Trofeo Cidade da Coruña de hípica inicia este sábado una nueva edición con la celebración del primer Concurso de Salto Territorial (CST), una de las seis pruebas que integran esta competición a lo largo del año y que forma parte del calendario oficial de la Federación Hípica Galega.

La primera cita del calendario se disputará en las instalaciones de la R.S.D. Hípica de Figueroa, en Abegondo, y contará con la participación de 110 jinetes y amazonas procedentes de distintos puntos de Galicia, principalmente del área metropolitana de A Coruña, Ferrol y Lugo.

La competición comenzará a las 10:00 horas y se prolongará durante toda la jornada, con un total de 159 salidas a pista repartidas entre las distintas pruebas establecidas por alturas: 0,50; 0,80; 1,00; 1,10 y 1,20 metros. La organización estima que entre 500 y 1.000 personas se acercarán a las instalaciones para seguir en directo las distintas pruebas previstas durante el día.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó la importancia de este tipo de eventos para la promoción de la actividad deportiva. “Este tipo de competiciones contribuyen a dar visibilidad a disciplinas con una larga tradición en nuestro entorno y permiten acercar la práctica de la hípica a la ciudadanía”, señaló.

La entrega de trofeos se realizará al finalizar cada una de las pruebas directamente en la pista, en un acto en el que participará el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, junto con la organización del concurso.

El club organizador cuenta con una amplia trayectoria en la promoción de la hípica, ya que comenzó a organizar concursos en la década de los sesenta, llegando a acoger competiciones internacionales en A Coruña. Además, durante quince años impulsó el conocido Derby de la Torre y actualmente celebra la cuarta edición del concurso Cidade da Coruña.