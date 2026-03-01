Meshack Kipkurgat bate el récord en la media maratón de A Coruña

Meshack Kipkurgat a su llegada a meta de la media maratón de A Coruña 2026. Concello de A Coruña

A Coruña coronó este domingo a su nuevo ganador de la media maratón C21. El keniano Meshack Kipkurgat se hizo con el oro en categoría masculina con una marca que le permitió batir el récord histórico de esta competición. El atleta llegó a meta con un tiempo de 01:01:12, 28 segundos menos que la plusmarca anterior. En categoría femenina, la ganadora fue Edymar Brea. La venezolana paró el cronómetro en un tiempo de 01:13:55.

La competición arrancó esta mañana, al filo de las 09:30 horas, frente a unas soleadas galerías de la Marina. El recorrido, que se extendió por distintos puntos de la ciudad, tenía su línea de meta en la plaza de María Pita por primera vez.

Allí llegó en segundo lugar Carlos Mayo, con un tiempo de 01:02:43 y Jesús Ramos, tercero con un tiempo de 01:03:11. Tras ellos llegaron el keniano Samson Kipyegon y el cambadés Amadeo Abal.

Entre las atletas, después de la venezolana Brea llegaron las gallegas Ester Navarrete, con un tiempo de 01:14:18 y Sandra González, parando el crono en 01:17:38. Esta última, deportista de la Escola Atlética Lucense, se estrenaba por primera vez en una media maratón batiendo el récord de España sub20 a sus 18 años.

A continuación llegaron la keniana Rono Cheptoo y la ferrolana Lucía Sicre.

Los ganadores como el resto de participantes recibieron una medalla finisher inspirada en la plaza de María Pita. En total, 2.600 personas compitieron en esta edición de la C21.

A todos ellos se sumaron unas 2.000 personas que corrieron la prueba de la 5K, que partió minutos después de la C21 desde el Parrote. En esta competición, Adrián Sancho (0:14:52) y Antía Castro (0:16:39) se hicieron con la victoria.