El Club Taekwondo Sada de A Coruña participará en el Campeonato Mundial en Corea del Sur

El Club Taekwondo de Sada (A Coruña) competirá en el Campeonato Mundial en Corea del Sur Cedida

El Club Taekwondo Sada participó este fin de semana en el Campeonato de España por selecciones, celebrado en Sevilla. Una cita de la que agrupación sadense regresó con un balance de cuatro oros, una plata y dos bronces, además de clasificarse paradisputar cuatro pruebas para el Campeonato del Mundo que se celebrará en Corea del Sur el próximo mes de septiembre.

Las plazas mundialistas fueron para Nadia Blanco, en Freestyle Individual; el Quinteto Freestyle -18 (Adrián Vidal, Hugo Arnoso, Nadia Blanco, Alba Caridad y Manuel Montero); la Pareja Freestyle -18 (Adrián Vidal y Noa Luna); y el Quinteto +18 (Inés Abuín, Irea Abuín, Pepe Soto, Rubén Galdo y Miguel Barreiro), que también se colgaron las medallas de oro.

En el apartado individual, Irea Abuín se colgó la medalla de plata en Freestyle Individual, mientras que Iván Pena (Freestyle -18) y Rubén Galdo (Freestyle +18) lograron sendos bronces.