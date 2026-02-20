A Coruña reúne este fin de semana a casi 260 jóvenes en una cita clave del patinaje artístico

El pabellón municipal de Monte Alto se convertirá este fin de semana, 21 y 22 de febrero, en el epicentro del patinaje artístico con la celebración de la I Fase de Niveles - Coruña Norte. El evento está promovido por el Concello de A Coruña, en colaboración con la Federación Galega de Patinaxe.

La competición se organizará en tres sesiones diferenciadas: el sábado por la mañana (de 10:00 a 14:30 horas) y por la tarde (de 16:30 a 21:30 horas), y el domingo en horario matinal (de 10:00 a 14:30 horas). En total, se espera la participación de alrededor de 260 deportistas procedentes de 14 clubes de la provincia.

Esta prueba forma parte del deporte base y tiene como finalidad impulsar la práctica del patinaje artístico desde las primeras etapas, favoreciendo la mejora técnica de los participantes y fomentando valores como el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, subrayó la relevancia de este tipo de eventos, destacando que "apostar por el deporte base es fundamental para el Concello. Competiciones como esta ofrecen a los más jóvenes la oportunidad de desarrollarse, competir y adquirir experiencia en un entorno seguro y bien organizado, además de reforzar el tejido deportivo local".

La elección de A Coruña como sede de esta fase pone de manifiesto el compromiso del gobierno municipal con el fomento del deporte formativo, una línea de actuación clave para promover hábitos saludables y garantizar el acceso de la ciudadanía a las instalaciones deportivas públicas.