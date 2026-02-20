Casas Novas acoge este sábado la XXVI edición de su trofeo con más de 200 caballos inscritos

Las pruebas darán comienzo el sábado a partir de las 9:00 horas y contarán con tres competiciones oficiales para ponis y seis pruebas abiertas

El Centro Hípico Casas Novas acoge este fin de semana la primera fase clasificatoria de la vigésimo sexta edición de su trofeo, una cita ya consolidada en el calendario ecuestre gallego.

La convocatoria vuelve a registrar una gran participación, con más de 200 caballos inscritos que han ido llegando a las instalaciones a lo largo de la jornada de este viernes.

Las pruebas darán comienzo el sábado a partir de las 9:00 horas y contarán con tres competiciones oficiales para ponis y seis pruebas abiertas, con alturas que oscilarán entre los 0,50 y los 1,30 metros. En ellas competirán más de 150 jinetes y amazonas procedentes de distintos puntos de Galicia.

Un año más, Casas Novas abre sus instalaciones tanto a profesionales como a aficionados, reafirmando su apuesta por el deporte base y ofreciendo un fin de semana de competición para participantes de todos los niveles.