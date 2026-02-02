La C21 bate su récord histórico en A Coruña y agota los 2.500 dorsales

A un mes de la celebración de la XVIII edición del medio maratón C21 en A Coruña, la prueba continúa creciendo y consolidándose como una referencia en el calendario nacional.

Este fin de semana, la carrera alcanzó el sold out inicial fijado en 2.500 dorsales, una cifra récord que supera el máximo histórico logrado hace once años.

Tras completarse este cupo, la organización ha habilitado una lista de espera, con el objetivo de que, en caso de ampliarse el número de plazas, las personas inscritas puedan optar a participar en la prueba. Un dato que confirma el excelente momento que atraviesa esta cita deportiva en la ciudad.

Además, A Coruña fue elegida por la Real Federación Española de Atletismo como sede del Campeonato de España de Ruta 2027, que incluirá las distancias de 5K, medio maratón y 1K, un reconocimiento que refuerza el posicionamiento de la ciudad como escenario idóneo para grandes eventos deportivos.

Una medalla como premio al esfuerzo

Otra de las novedades destacadas de esta edición será la medalla finisher, que recibirán todas las personas que crucen la línea de meta.

Su diseño está inspirado en la plaza de María Pita, punto final de la prueba este año, y simboliza el esfuerzo, la constancia y la superación personal de corredores y corredoras.

Además, existirá la posibilidad de grabar la medalla de forma personalizada, mediante un procedimiento que la organización comunicará antes de la carrera.

La 5K, una carrera para todos los públicos

Desde el Ayuntamiento de A Coruña se anima también a participar en la prueba de 5 kilómetros, una carrera abierta a todas las edades y niveles, pensada para fomentar la práctica deportiva y convertir la jornada en una auténtica fiesta del atletismo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 22 de febrero y, sumando la C21 y la 5K, ya son más de 3.800 las personas inscritas.