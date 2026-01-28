Gran inicio de 2026 para el Jiu Jitsu Karbo de A Coruña en el Campeonato de España

Parla acogió en este inicio de 2026 el Campeonato de España de Jiu Jitsu Absoluto y U18. El equipo coruñés Jiu Jitsu Karbo, capitaneado por los maestros nacionales y bicampeones Europeos y Mundiales Alejandro Alvarez y David Pardavila, acudía a la cita con Rebeca Garran y Eduardo García como miembros de la Selección Gallega.

Eduardo debutaba en la categoría de peso y en el Campeonato de España tras lograr la plata en el Open Nacional y el bronce en la Supercopa de España. El luchador de Cariño tuvo una actuación muy destacada y solo cedió en el último combate ante un medallista internacional en un ajustado encuentro. De esta forma se convertía en subcampeón de España Lucha -56 kg.

Sus profesores lo definen como "un ejemplo de constancia y trabajo duro. No falla a un entrenamiento y siempre está intentando mejorar en los aspectos tácticos y en la preparación física".

Rebeca Garran logra la medalla de bronce

En este campeonato de España cedió en su primer combate ante la actual 3ª de Europa pero ganó los dos siguientes, lo que le permitió colgarse una merecida medalla.

La deportista coruñesa volvía el año pasado a la competición tras un tiempo apartada por las lesiones. Otro problema físico antes del Open Nacional hacía peligrar su participación. Sin embargo acabó compitiendo y se hizo con el oro tanto en el Open como en la Supercopa celebrada un mes después.

Sus entrenadores destacan su fuerza. "Es una leona, una competidora innata con una capacidad de superación increíble. Cuando se enfoca en un objetivo no tiene rival. Lo del año pasado fue impresionante. Estaba literalmente en muletas y al día siguiente en el podio".



En este campeonato de España la selección gallega formada también por clubes de Ourense lograron más medallas en categoría Duo y Ne Waza pero fue el Jiu Jitsu Karbo el único club con dos medallistas en la categoría de lucha cerrando un gran resultado para la selección 'Galicia Calidade'.



Ahora, los deportistas de este pequeño gimnasio del barrio de Os Mallos en el Colegio Karbo se sitúan en los primeros puestos del Ranking Nacional de cara a poder acudir a futuros compromisos internacionales: el Campeonato de Europa (Creta) y el Campeonato el Mundo (Roma).