Galicia accede en Ferrol a la fase final de la Copa de las Regiones UEFA tras superar a Asturias

Galicia ha superado a la lluvia y a Asturias este miércoles en A Malata en el partido de la fase intermedia de la copa de las Regiones UEFA, accediendo de nuevo a una final nacional que ya no le es ajena.

El equipo dirigido por Manolo García tuvo que esperar hasta el minuto 20 para romper la igualdad inicial. Fue gracias a un gol de Lucas Camba, jugador del Alondras, tras un centro lateral desde la banda derecha de Lombao, que aprovechó un inteligente saque de puerta de Ayoub.

A partir de ahí, el conjunto gallego supo gestionar los nervios, los cambios y la renta corta. Un par de acercamientos por parte de ambos equipos fue la cuenta ofensiva. Un gol anulado a los asturianos en el minuto 39 generó cierta polémica. Los asturianos se quejaron de que la posición en el remate era legal.

En el segundo tiempo, superada la hora de juego, un error defensivo del equipo del Principado propició que se quedara casi solo en el borde del área Lombao, jugador del Arosa SC. Sin dudarlo, finalizó y batió al portero visitante. Repitió tan solo cuatro minutos después Cambón, del Somozas, levantando al público gallego de su asiento.

El presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, vio el partido acompañado del Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, y del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. El palco se llenó de dirigentes federativos y de los clubes gallegos, mientras que la grada presentó un buen aspecto.

La fase final, una final a cuatro

Las bases de competición estipulan que la fase final se disputará en una sede a determinar en formato de final a cuatro. Dos semifinales darán paso a la gran final, donde la federación ganadora representará a España en la fase europea. Una plaza que Galicia ya tuvo en temporadas pasadas.