A Laracha (A Coruña) ya tiene fecha para la IX carreira do Apóstolo: 18 de julio en Vilaño

La IX Carreira do Apóstolo ya tiene fecha confirmada y se disputará el próximo 18 de julio de 2026, consolidándose como una de las grandes citas deportivas y sociales del verano en el rural del municipio.

La Asociación Cultural Adro de Vilaño ha anunciado oficialmente esta nueva edición de un evento abierto, saludable y solidario, plenamente asentado en el calendario estival.

La prueba forma parte del calendario oficial de la Federación Gallega de Atletismo desde hace más de un mes y mantendrá su formato habitual, combinando la carrera popular con una andaina saludable y solidaria.

Esta propuesta busca fomentar hábitos de vida activos, la participación intergeneracional y la convivencia en un ambiente festivo e inclusivo.

En los últimos años, la Carreira do Apóstolo se ha convertido en la cita deportiva más multitudinaria del Ayuntamiento de A Laracha y en una de las más destacadas de la comarca.

En la edición de 2025 se superaron las 1.000 personas inscritas, estableciendo un nuevo récord de participación y contando con corredores y corredoras de hasta 18 nacionalidades, reflejo del creciente interés y del carácter integrador del evento.

Más allá del ámbito deportivo, la Carreira destaca por su firme compromiso solidario. En la pasada edición se recaudaron 1.000 euros en donaciones para organizaciones sociales, y desde el inicio de esta iniciativa en 2016 ya se han superado los 5.000 euros destinados a causas solidarias en apoyo a la comunidad local.

El evento mantendrá su horario de tarde y está organizado por la Asociación Cultural Adro de Vilaño, con la colaboración del Ayuntamiento de A Laracha, la Diputación de A Coruña y la Federación Gallega de Atletismo, además del apoyo de numerosas entidades, empresas y personas voluntarias que hacen posible cada edición.