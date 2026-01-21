El Colegio de Abogados conmemora los 30 años de su equipo de fútbol con un torneo en A Coruña
Los colegios de A Coruña, Madrid, Valencia y Málaga se citan en la ciudad deportiva Arsenio Iglesias - Torre
El Colegio de Abogados de A Coruña celebrará el próximo 24 de enero el trigésimo aniversario de su equipo de fútbol con un torneo intercolegial que reunirá a formaciones de A Coruña, Madrid, Valencia y Málaga.
La cita tendrá lugar en los campos de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre y servirá como encuentro deportivo y conmemorativo.
El evento nace con la intención de rendir homenaje a los letrados que durante tres décadas han defendido los colores del Colegio en competiciones de ámbito nacional e internacional, además de reforzar los lazos de compañerismo y convivencia entre los miembros de la Abogacía.
El campeonato se desarrollará en formato de cuadrangular, lo que permitirá que los cuatro equipos se enfrenten entre sí a lo largo de la jornada, garantizando una participación equitativa y un ambiente de sana rivalidad deportiva.
Desde la organización se ha invitado a todos los abogados que han formado parte del equipo en estos treinta años, animándolos a sumarse a una jornada que reconoce su aportación al espíritu deportivo y colegial que ha acompañado al Colegio desde la creación de su equipo de fútbol.