Gladiators Culleredo, el club de A Coruña que crece corriendo obstáculos: "Veo las OCR como la vida"

Gladiators Culleredo es un club deportivo de reciente creación, pero con una historia que empezó a fraguarse mucho antes de que existieran estatutos, cargos directivos o registros oficiales.

La entidad dio el paso definitivo el 21 de noviembre de 2025, fecha en la que se aprobaron los estatutos, el acta fundacional y los ocho cargos de la directiva, quedando posteriormente inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Galicia.

"La idea de equipo empezó realmente en 2022", explica Daniel García, uno de los directivos del club, en conversación con Quincemil, cuando tres amigos participaron por primera vez en una carrera de obstáculos, la Gladiator Race de A Coruña. "A partir de ahí se fue uniendo gente poco a poco, primero como grupo y después ya como equipo. Llegó un momento en el que era necesario dar el paso y crear un club como tal".

Hoy, Gladiators Culleredo cuenta con 35 corredores y corredoras, hombres y mujeres de todas las edades y niveles, unidos por una misma filosofía. Su actividad principal son las carreras de obstáculos (OCR), aunque el club también tiene previsto participar en carreras populares, trail y pruebas Hyrox, ampliando así su presencia en distintas disciplinas.

Las OCR son pruebas exigentes, tanto física como mentalmente. "Son carreras de entre 6 y 11 kilómetros, con entre 35 y 80 obstáculos", detalla Daniel. El equipo compite principalmente en Galicia, en pruebas celebradas en Cerceda, Ourense, Sarria, As Pontes, Santiago, Vigo o Pontevedra, entre otras localidades, consolidando poco a poco su presencia en el circuito autonómico.

"Unos son buenos corriendo, otros destacan en fuerza o potencia, otros tienen más afán competitivo… pero todos suman y todos somos iguales" Daniel García, directivo de Gladiators Culleredo

El camino burocrático hasta la creación oficial del club no fue sencillo, pero desde Gladiators Culleredo destacan que siempre encontraron apoyo.

"El proceso llevó su tiempo, pero siempre tuvimos el viento de cara", reconoce Daniel. En este sentido, subraya el respaldo del Ayuntamiento de Culleredo, con el apoyo del alcalde, José Ramón Rioboo, y de la concejala de Deportes, Cris Pardo, "que nos ayudaron desde el principio y nos dieron todas las facilidades y la guía necesaria para poder empezar".

El club también agradece el papel fundamental de sus patrocinadores. Sayaguesa y Kuraken apostaron por el proyecto desde el primer momento. "Desde que nos presentamos en sus locales nos dieron su apoyo y su empuje para seguir adelante. Sin ellos hubiese sido mucho más complicado", afirma Daniel. A ese respaldo se suma la colaboración del gimnasio DOS Deporte, del que la mayoría de los integrantes son usuarios, y que también ha contribuido dentro de sus posibilidades.

Incluso desde la Xunta, el trato fue ágil. Daniel destaca la labor de Belén Ramos, jefa de sección de Deporte, "eficiente, rápida y muy comunicativa con nosotros", lo que facilitó los trámites necesarios para la inscripción oficial.

Buen ambiente

Más allá de lo deportivo, Gladiators Culleredo pone el acento en los valores. "Por encima de todo está el buen ambiente, el compañerismo y la solidaridad", subraya Daniel. "Unos son buenos corriendo, otros destacan en fuerza o potencia, otros tienen más afán competitivo… pero todos suman y todos somos iguales".

El directivo recurre a una analogía que ya es casi una seña de identidad del club: "Siempre digo que veo las OCR como la vida. Es un camino con obstáculos: a veces estás preparado para superarlos, a veces caes, a veces te ayudan, pero siempre llegas a meta con la satisfacción de haberte superado a ti mismo".

De cara a la temporada 2026, el calendario ya está marcado, con pruebas como la Samurai Race, las Gladiator Race de Santiago y Pontevedra, Poseidon, Atlantis o Pretorian. El futuro, dicen, se irá escribiendo paso a paso. "No descartamos correr en Asturias a medio plazo, todo dependerá del crecimiento y del apoyo del equipo".