Fernando del Castillo, mejor regatista del año en el Náutico de A Coruña

El Real Club Náutico de A Coruña celebró su tradicional cena anual con la entrega de los galardones deportivos, una cita que reunió a cerca de 150 personas y en la que Fernando del Castillo fue reconocido como Mejor Regatista del Año por su brillante trayectoria y resultados en la temporada.

El premio fue entregado en un acto que contó con la presencia de Viviana García, vicepresidenta de la Real Federación Gallega de Vela, el concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, así como el presidente del club, Fernando Cobián, el comodoro Jaime Araújo, miembros de la junta directiva y el director deportivo, Jano Toro.

A la cena asistieron también patrones y armadores de cruceros, entrenadores, monitores de la Escuela de Vela, jueces de regatas y regatistas de vela ligera de clases como Optimist, Ilca, Finn y Windsurfing, modalidad en la que el club tuvo una destacada participación en el último campeonato mundial.

Durante la velada se reconoció a los mejores regatistas en campeonatos gallegos, pruebas nacionales e internacionales, así como a los patrones de cruceros que brillaron en regatas emblemáticas como Illas Sisargas, Guisanda o Finisterre.

Los más jóvenes también tuvieron su protagonismo, con los premios para Blanca Solórzano y Piero Peroni, mientras que el galardón al mejor proyecto de superación fue para el equipo Agua Dragón, ejemplo de trabajo, constancia y espíritu deportivo.