El PP de A Coruña incrementa la presión sobre el gobierno local a cuenta del Mundial 2030

El Grupo municipal del Partido Popular ha registrado una pregunta oral para el Pleno del próximo 15 de enero ante la reticencia de la alcaldesa, Inés Rey, a convocar la Comisión Informativa Especial de seguimiento de la candidatura de A Coruña al Mundial 2030, aprobada por unanimidad en el Pleno del pasado 11 de diciembre.

Según explicó el portavoz popular, Miguel Lorenzo, la convocatoria es urgente porque han desaparecido las partidas destinadas a la redacción del proyecto de transformación urbana de Riazor, que en el presupuesto de 2025 incluían 1,5 millones de euros, con una previsión de otros 2 millones en 2026. Esa partida, destinada a la reforma del estadio y de su perímetro urbano, ya no figura en las cuentas municipales.

Lorenzo subrayó que el presupuesto de 2026 no incluye ni un solo euro para la reforma del estadio, ni para la ejecución de las obras ni para el propio proyecto.

"Sin proyecto no hay obra y sin obra no hay Mundial, a pesar de que la alcaldesa considera esta actuación estratégica para la ciudad", advirtió.

El PP también criticó el cambio de discurso del gobierno local. Recordó que en el mensaje de Navidad de 2024 la alcaldesa centró su intervención en la importancia de A Coruña como sede del Mundial, mientras que en el discurso de 2025 no hubo ninguna mención al proyecto. "Ha desaparecido del discurso y de los presupuestos", denunció.

Desde el Grupo Popular alertan de la creciente preocupación en la ciudad por la falta de información y avances. "Nada se sabe de las obras, el Ayuntamiento no da explicaciones y vamos muy tarde", afirmó Lorenzo, quien añadió que A Coruña es la única sede que no ha iniciado los trabajos.

"Aquí no hay nada. Es el momento de ser valientes y contar la verdad a los coruñeses", concluyó.