Ferrol celebra los 50 años del fútbol sala con una exposición de 500 fotografías

El Ayuntamiento de Ferrol conmemorará el 50 aniversario del fútbol sala en la ciudad con una gran exposición fotográfica y de objetos históricos, que podrá visitarse del 23 de diciembre al 24 de enero en la sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol.

La muestra fue presentada este martes por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, acompañado por los impulsores de la iniciativa, Tomás Llao y Roberto Amado, así como por el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, y el delegado federativo en Ferrol, Abraham Yáñez.

La exposición reúne 500 fotografías de equipos, clubes, categorías y deportistas, que reflejan momentos destacados del fútbol sala en Ferrolterra a lo largo de cinco décadas.

A este recorrido visual se suman objetos de gran valor deportivo, que ayudan a contextualizar la evolución y la relevancia de esta disciplina en la ciudad.

Durante la presentación, Ricardo Aldrey puso en valor el "laborioso trabajo" de condensar 50 años de historia deportiva en una sola muestra, y agradeció a Llao y Amado, a los que definió como "dos históricos del fútbol sala en Ferrol", su iniciativa y dedicación para hacer posible esta exposición conmemorativa.

Por su parte, Tomás Llao y Roberto Amado destacaron la carga emocional que tendrá la visita para muchas personas, subrayando que la muestra "no son solo fotografías y objetos, sino recuerdos de fragmentos de vida" de quienes formaron parte de esta historia deportiva, permitiendo a los visitantes revivir experiencias y vivencias compartidas.

El presidente de la RFGF, Pablo Prieto, señaló que la federación "no podía faltar a una cita histórica como esta", fruto de un trabajo realizado con pasión por los pioneros del fútbol sala en Ferrol.

Además, recordó que la ciudad es un referente de este deporte a nivel nacional e internacional, agradeciendo, junto al delegado federativo, la colaboración del Ayuntamiento, la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para hacer realidad esta celebración.