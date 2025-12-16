El coruñés Luis Cabarcos conquista España y sube al podio absoluto con solo 15 años

El skater coruñés Luis Cabarcos Méndez firmó este fin de semana una actuación sobresaliente en la final del Campeonato de España de Skate en modalidad Street, celebrada en el Skatepark Cañero de Córdoba, uno de los circuitos más duros y técnicos del panorama nacional, con una final marcada por un nivel altísimo entre los participantes.

Luis Cabarcos se alzó con el título de campeón de España Sub 16 y logró además un bronce en la categoría absoluta, tras una ronda rápida, fluida y de gran complejidad técnica, que evidenció la madurez y el enorme potencial de su skate pese a su juventud.

Este resultado supone el broche de oro a una temporada brillante, en la que el coruñés ya se había proclamado campeón gallego absoluto, además de firmar importantes éxitos internacionales, como el triunfo en la prueba española del World Rookie Tour celebrada en Santander y un tercer puesto en la prueba mundial disputada en Eslovenia, a lo que se suman diversos podios en la Liga Pro Portuguesa.

La progresión de Cabarcos le ha valido la llamada de la selección española absoluta, que contará con él a sus 15 años para representar a España en competiciones oficiales, un hito que confirma su proyección en una disciplina olímpica desde los Juegos de Tokio y que volverá a estar presente en Los Ángeles, con pruebas que ya puntúan para la clasificación olímpica.

A Coruña ya sabe lo que es tener representación olímpica en el skate, con Julia Benedetti en la modalidad de rampa, y ahora Luis Cabarcos destaca en Street, la otra disciplina olímpica que recrea en el skatepark los obstáculos urbanos como escaleras, bancos o barandillas, llevando el talento coruñés a lo más alto del panorama nacional e internacional.