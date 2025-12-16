A Coruña requiere a la concesionaria para que pague la nómina a los monitores de las escuelas deportivas

El ayuntamiento de A Coruña ha requerido a la empresa Serviplus, concesionaria de las Escuelas Deportivas Municipales, para que acometa el pago de la nómina de noviembre a los monitores que todavía tiene pendiente.

El Servicio Municipal de Deportes tuvo conocimiento formal de este hecho el pasado viernes. Tras confirmarlo el día de ayer, hoy han requerido a la empresa para que haga el abono de las cantidades adeudadas mediante un escrito.

Fuentes de los trabajadores han confirmado a Quincemil que han recibido esta mañana la mitad del dinero adeudado. El ayuntamiento le ha dado a la empresa tres días para que abone la totalidad de salarios y cotizaciones.

La empresa ha experimentado ya problemas en otras localidades gallegas como Narón y As Pontes y en otras localidades donde presta diferentes servicios.

Protestas en las últimas semanas

Los monitores han llevado a cabo diferentes protestas, la última el pasado jueves antes del pleno en la plaza de María Pita.

Además, los alumnos esta mañana se han concentrado de forma espontánea ante el Palacio de los Deportes de Riazor, instalación que acoge la mayoría de la actividad municipal.

Parte del alumnado ha expresado en redes sociales que mientras no hayan cobrado sus nóminas, no acudirán a clases en señal de solidaridad.

Un nuevo pliego en marcha

El área de deportes tiene en marcha ya la redacción del nuevo pliego para el servicio, aunque el proceso administrativo todavía demorará la adjudicación del servicio varios meses.

El actual caducó el pasado 15 de noviembre, pero la empresa ha seguido ejerciendo la actividad en precario debido a que se considera "un servicio público esencial, especialmente por su incidencia directa en personas mayores, en menores de edad y en usuarios registrados, no siendo posible su interrupción sin causar un perjuicio grave al interés general", manteniendo la operativa habitual de comunicación con el ayuntamiento y el cobro de las cuotas tanto del medio mes de noviembre como de diciembre.