El Club Taekwondo Sada (A Coruña), mejor de España por clubes en la modalidad de freestyle Cedida

El Club Taekwondo Sada se ha proclamado el mejor equipo de España en La Nucía, al alzarse con el título de Campeón de España por Clubes de la Modalidad Freestyle. Este prestigioso título se logró gracias a seis medallas de oro, una medalla de plata y cinco de bronce.

Los oros fueron conseguidos por: Irea Abuin en +18 femenino, Rubén Galdo en +18 masculino, Nadia Blanco en -17 femenino, Quinteto +18 (Rubén, Irea, Pepe, Inés y Miguel), Quinteto -18 (Hugo, Manu, Nadia, Adri y Alba) y por la Pareja -17 (Noa y Adri).

Las platas fueron para el trío Junior Masculino (Iván, Antón y Alan).

Los bronces se los llevaron Pepe Soto en +18 masculino, Alejandra Caamaño en Benjamín Femenino, Iván Pena en -17 masculino, Manuel Montero en -17 masculino y Pareja Cadete (Alba y Adri).

Estas preseas colocan al equipo en una muy buena situación de cara a la clasificación para el Campeonato del Mundo 2026. La próxima prueba decisiva será el nacional de selecciones, que se celebrará en Sevilla en el mes de febrero.