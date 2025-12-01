Martita, una coruñesa que quiere conquistar el Mundial con España: "Nuestro trabajo tiene que ser igual"

La selección española de fútbol sala femenino ha dado un paso de gigante hoy tras superar a Marruecos, uno de sus rivales fetiche, en los cuartos de final del Mundial de Filipinas por 6-1, con un gol que ha llevado sello herculino: el de Martita, que ya suma dos en todo el campeonato.

El combinado de Claudia Pons espera rival en semifinales. O la todopoderosa Brasil, o bien Japón, que deberán batirse antes en duelo.

"Creo que cualquier partido va a ser difícil porque es una semifinal de un mundial. No sé, nuestro trabajo tiene que ser igual, sea un rival u otro, que es ser comprometidas, concentradas y dar lo mejor de nosotras", explicó la herculina en conversación con Quincemil.

El gol, segundo en la cita mundialista, no le ha desviado el camino. "Es una alegría siempre marcar, pero lo importante es el grupo y seguir avanzando", reflexiona.

"Están siendo unas semanas muy intensas. Estamos trabajando muy bien y se está viendo reflejado en el marcador de los partidos. Somos un equipo muy completo", presume sin olvidar que "ningún partido es fácil, porque todas las selecciones vienen con mucho trabajo hecho desde atrás y con la ilusión de estar en una final. Al final son justos los resultados, estamos siendo superiores y tenemos que seguir así".

Una convivencia perfecta

Casi un mes fuera de casa da para muchas anécdotas, pero muchas de ellas permanecerán en la clandestinidad de una concentración que está siendo "casi perfecta".

"Al principio podía parecer que iba a ser un poco complicado, no por nosotras, sino por estar fuera de casa tanto tiempo, pero la verdad es que se nos está pasando hasta rápido y eso que llevamos un mes ya todas. Creo que al final la ilusión de vivir esto hace que las ganas estén todos los días ahí".

De todos modos, echa de menos cosas de A Coruña. "A la gente, obviamente la familia, los amigos y un poco la comida, la verdad. Y eso que nosotras tenemos la suerte de venir con cocinero y se nota un montón, pero al final la comida de España es otra cosa".

Y es que el choque de culturas hace que lo que viven en el día a día "no deja de ser diferente a lo que estamos acostumbradas, que además nosotras cuando nos concentramos en Madrid está todo para nosotras".

El día a día con su familia

Martita mantiene el contacto diario con la familia. "Es complicado por lo del cambio horario, cuando yo me despierto ellos están durmiendo, así que algunos días, no todos, conseguimos hablar aunque sean 10 minutos y pues nos ponemos al día. Saben qué es lo que hay, que el tiempo es el que es".

Las locuras que pueden llegar si España gana el Mundial

Por último, no quiere pensar en nada si consiguen levantar el trofeo de campeón. "Haré lo que surja en el momento, una locura, cualquier cosa", sentencia.