Una alineación indebida de Andalucía dará el pase a Galicia a la siguiente fase de la copa de las regiones UEFA

Celebración de un gol de Galicia en esta fase. RFGF.

La Selección Gallega de Aficionados se clasificará para la siguiente ronda de la Copa de las Regiones UEFA gracias a una alineación indebida de Andalucía, su primer rival.

Así, tras caer por 1-2 con un gol de Lucas Camba (Alondras CF) ante Andalucía ayer en el campo de Becerril de Campos, dentro del grupo D de la primera fase de la competición, los dirigentes federativos interpusieron un recurso al entender que existía esa infracción en el cuadro andaluz, en concreto por la participación de Ángel Martínez Montesinos, actual jugador del Chiclana FC del grupo X de 3.ª RFEF.

El comité de competición, en primera instancia, dio por válidos los argumentos gallegos, transformando el marcador en el 3-0 reglamentario.

Tan solo un fallo diferente del comité de apelación puede variar la clasificación del conjunto gallego.

Para sellar ese pase, el combinado irmandiño empató a dos goles esta mañana frente a Castilla y León. Tras adelantarse en dos ocasiones, con goles de Adrián Rodríguez (Céltiga FC) y Lucas Camba (Alondras CF), los locales lograron igualar ambos tantos para dejar el marcador en el 2-2 definitivo.

Galicia ya fue campeona de la Copa de las Regiones UEFA en 2023, coronándose como campeón europeo.

En esta competición solo pueden ser alineados jugadores con licencias de Aficionado, sin contrato profesional dado de alta en la Seguridad Social como jugador de fútbol a lo largo de su trayectoria deportiva.