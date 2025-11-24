El Náutica Festival reunirá este sábado en A Coruña a dos estrellas del wakesurf y wakeboard

El Náutica Festival reunirá este sábado en A Coruña a las estrellas del wakesurf y wakeboard Cedida

El Náutica Festival, que se celebrará el próximo sábado 29 de noviembre en Marina Coruña, contará con la participación de la vigente campeona del mundo de wakesurf, Nina Ryzhenkova. Su presencia se suma a la ya confirmada de la catalana Noah Tamaral Torres, subcampeona europea de wakeboard en 2024 y 2025.

Dado el alto nivel de los participantes, los organizadores han programado una hora de exhibición de wakesurf y wakeboard en la zona de O Parrote, entre las 12:30 y las 13:30, antes de la gran final que coronará a los mejores riders. Se espera la presencia de unos 25 deportistas de élite, la mayoría con experiencia en Campeonatos de Europa y Mundiales.

El evento forma parte del A Coruña Náutical Festival, organizado conjuntamente por el Club Náutico Marina Coruña y el Real Club Náutico de La Coruña, y reunirá en sus aguas dos disciplinas complementarias: una a nivel élite, como el wakesurf y wakeboard, y otra de base, como la vela de optimist.

Además, esta última competición contará con 150 barcos del noroeste de España, que competirán por el Trofeo Aurelio Fernández Lage-Cidade da Coruña de Vela Base, con representación de flotas desde el Miño hasta el Eo.

Las nuevas especialidades surgidas del esquí náutico están ganando popularidad en Galicia, especialmente en pistas interiores como las de Cortegada, Barra de Miño, Castrelo o Tui, aunque también se desarrollan en embalses de Castilla y León y Castilla-La Mancha. La apuesta coruñesa por celebrar exhibiciones en su ría ha sido bien recibida y podría marcar un nuevo rumbo en el desarrollo de estos deportes náuticos en la región.

El festival promete un gran espectáculo para el público y reafirma a A Coruña como un referente en la promoción de deportes náuticos de todos los niveles, desde los futuros talentos de la vela hasta campeones internacionales de wakeboard y wakesurf.