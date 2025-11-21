Estos son los cortes de tráfico en Novo Mesoiro, en A Coruña, por la carrera popular de Coruña Corre

La ciudad se prepara para despedir el circuito Coruña Corre con la carrera popular de Novo Mesoiro, que tendrá lugar este domingo desde las 10.00 horas con salida y meta en la rúa dos Ancares.

Más de 1.100 personas participarán en esta prueba de 5,5 kilómetros, organizada por el Ayuntamiento de A Coruña como parte del calendario municipal de running.

Pero más allá del plano deportivo, el tráfico será el gran protagonista de la mañana, con varias calles afectadas desde primera hora.

La rúa dos Ancares permanecerá cerrada al tráfico desde el inicio del montaje y hasta el final de las pruebas, siendo el punto más afectado de toda la jornada.

Además, desde 15 minutos antes del inicio de la carrera y hasta las 11.30 horas estarán cortadas distintas vías del recorrido principal como son la rúa Laxe, avenida de Novo Mesoiro, Illa de Sálvora, parque de Novo Mesoiro, Illas Cíes, Fragas do Eume y Ribeira Sacra.

A partir de esa hora, el corte se levantará de forma progresiva, recuperando primero Fragas do Eume, Ribeira Sacra y el tramo de la avenida de Novo Mesoiro que conecta con Illa de Sálvora.

Se prevé que a las 12:00 horas solo sigan cerradas Laxe y Ancares, principales ejes de salida y meta.

En paralelo, desde las 9:00 horas el polideportivo municipal acogerá la entrega de dorsales, así como servicios para los participantes como guardarropa, duchas y avituallamiento. También será el punto de entrega de premios al término de las pruebas.