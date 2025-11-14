Esta es la agenda de los equipos de A Coruña este fin de semana

A las puertas de un nuevo fin de semana, los equipos de A Coruña afrontan choques ligueros muy importantes.

El Dépor femenino inaugura la jornada deportiva recibiendo al Levante en Riazor este viernes a las 19:30 horas.

También este viernes pero a las 20:45 es el turno de Básquet Coruña. Los coruñeses reciben a Melilla y buscan la octava victoria liguera de manera consecutiva.

El Dépor visita el Arcángel para enfrentarse al Córdoba el domingo a las 18:30 horas.

El Liceo visita la siempre complicada pista del Noia. El choque se disputa el domingo a las 12 horas.

En Segunda Federación, el Fabril visita el sábado el campo del Sámano a las 17 horas. El Bergantiños recibe el mismo sábado y también a las 17 al Atlético Astorga.

En Tercera Federación el Atlético Montañeros visita al Viveiro el domingo a las 12 horas. El Silva recibe en A Grela al Gran Peña el domingo a las 12:30 horas. El Atlético Arteixo visita el domingo a las 17:00 horas al Estradense.

En polideportivo en fútbol sala el 5 Coruña visita al Xove el sábado a las 17:30 horas.

Maristas de A Coruña visita la pista de Lleida este sábado a las 18:00 horas.

El CRAT recibe a Sevilla este sábado a las 15:00 horas.