La skater coruñesa Lucía Couñago, más cerca de su sueño: "Entrar en la selección y competir mundialmente"

La coruñesa, Lucía Couñago, firmó este fin de semana a sus 20 años uno de los mejores resultados de su carrera deportiva al conseguir el tercer puesto en el Neskup Skate Contest, una competición de referencia en el panorama europeo del skate femenino y en la que participaron deportistas olímpicas y de selecciones nacionales.

"Es la mejor competición que he hecho hasta ahora; nunca había logrado un tercer puesto en un evento internacional", confesó la joven skater, que en estos momentos está de camino a casa después de un fin de semana intenso a nivel competitivo en Francia.

La prueba arrancó el viernes con los primeros entrenamientos libres. El sábado por la tarde se celebraron los entrenamientos oficiales y el domingo por la mañana tuvieron lugar las clasificatorias. Couñago explicó que se presentaron unas 20 competidoras y que únicamente 15 pasaron a semifinales.

"Pasé a semifinales como la número 12", recuerda. Ya por la noche, en la ronda semifinal, consiguió clasificarse para la final entrando en la octava posición.

En la final, asegura, se produjo la situación que le permitió subir al podio: "Muchas de las chicas, incluidas varias olímpicas y miembros de las selecciones de Francia y España, fallaron. Yo logré completar todos mis trucos, así que pude aprovechar la oportunidad".

Además del tercer puesto general, Lucía compartió con la española Natalia Muñoz el reconocimiento al Best Trick —uno de los premios más valorados de la competición— gracias a su mejor maniobra sobre el módulo principal del circuito.

Ocho años sobre la tabla

Lucía empezó en el skate hace ocho años, cuando tenía apenas 12. "Empecé en la escuela Northside, en Arteixo. Fui a unos campamentos de Navidad, me encantó y me apunté. Lo compaginaba con el fútbol hasta que, en cuarto de la ESO, dejé el fútbol y me centré en el skate".

Lucía Couñago Cedida

Hoy estudia y entrena a diario para seguir progresando en un deporte que, reconoce, todavía no permite vivir de él: "Es muy complicado. Por eso estudio y lo compagino como puedo".

Su sueño está claro: "Entrar en la selección española y poder ir a un campeonato del mundo". Y está convencida de que este podio la acerca a ese objetivo: "Este deporte está en auge. Cada vez hay más chicas compitiendo y el nivel ha subido muchísimo. En las competiciones conoces a gente y se te abren puertas".

El valor de la comunidad y lo que viene ahora

Para Lucía, una de las mejores partes de competir es la comunidad que se crea en torno al skate: "Coincides con chicas de toda España y de fuera. Se forman amistades superbonitas. En esta competición estuvimos juntas un grupo de Santander, otra chica de Lugo y yo. Me encanta ese ambiente".

Tras su éxito internacional, la deportista ya piensa en su próximo desafío: el Campeonato de España, que se celebrará en diciembre. "Voy a empezar a entrenar ya, para llegar al 100% y ojalá pasar a la final", afirma con entusiasmo.

El podio logrado este fin de semana podría ser solo el comienzo de una trayectoria ascendente para una de las jóvenes promesas del skate femenino gallego.