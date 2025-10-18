Fillos de Breogán celebra su 15º aniversario: años de lucha y amor por el fútbol gaélico en A Coruña

Fillos de Breogán cumple 15 años. Lo pueden celebrar al fin, porque su paso del unidígito al doble dígito les pilló con los entrenamientos online, mascarillas, gel hidroalcohólico y la incógnita de cuándo el COVID-19 les permitiría regresar a su normalidad, la de un deportista cualquiera.

A Coruña ha sido pionera en el fútbol gaélico, una modalidad donde ha brillado por Europa adelante y que cada año crece en número de usuarios.

De hecho, las personas cuando pasan por la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias ya no se preguntan por qué se juega al fútbol también con la mano, o por qué las porterías tienen más palos de los habituales.

"Los colores y el escudo se eligieron mediante una votación popular, todos sumamos y todos decidimos" Pedro Vilariño, Fillos de Breogán

Pedro Vilariño, una de sus figuras clave, aún recuerda su fundación en conversación con Quincemil: "Fue en 2010, después de que Wences (Wenceslao Zapata) se enamorara del deporte y convenciera a un grupo de chicos. Se usó A Cova Céltica y el Matthews Iris Pub como base de captación, y se logró reunir suficiente gente para empezar a entrenar. El 8 de septiembre del 2010 se firman los estatutos y se legaliza el club"

El proceso de elección de la imagen fue popular. "Los colores y el escudo se eligieron mediante una votación popular, todos sumamos y todos decidimos", explica.

Unos comienzos duros

Vilariño no se olvida de los primeros años, cuando viajar a los torneos del Ibérico era la única forma de competir. "Sevilla, Valencia, Iruña, Barcelona o Madrid, fueron muchos kilómetros".

El nacimiento de la liga gallega con tres clubes y cinco equipos (Irmandinhos y su filial, Mecos do Grove y los dos de Fillos de Breogán) hizo que al menos, competir, fuese algo más regular y la capacidad de adhesión al deporte creciese.

Además, tras Fillos de Breogán nació Fillas de Breogán en 2011. Con esta doble vía abierta, el camino era solo crecer, pero superando cada día un obstáculo diferente.

Martín Fernández recuerda todavía aquellas dificultades de los años 2010 y similares en conversación con Quincemil.

"La dificultad de captar jugadores para un deporte desconocido o porque el equipo más cercano contra el que disputar un encuentro estaba en Madrid, sino también por temas legales y administrativos relacionados con el registro de un club deportivo en un deporte no reconocido entonces por la administración pública", dice.

"La mayoría desconocía ampliamente el deporte, por lo que hubo que apoyarse en jugadores irlandeses que se unieron al club en sus comienzos" Martín Fernández, Fillos de Breogán

"Estas dificultades se superaron poco a poco gracias a la persistencia y al trabajo desinteresado de las primeras directivas, y con la colaboración de los miembros del club que dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a resolver los problemas que surgían", explica.

Lo administrativo no podía tapar a lo deportivo, que al final, era el fin de todo. "La mayoría desconocía ampliamente el deporte, por lo que hubo que apoyarse en jugadores irlandeses que se unieron al club en sus comienzos y en otros compañeros que habían practicado el deporte en Irlanda. También se trabajó intensamente en la promoción de un deporte inexistente hasta entonces en Galicia, con la idea de que algún día existiera una Liga Gallega".

¿Cuál fue la clave? "La persistencia y la ilusión por sacar algo nuevo adelante, logrando que el club tomara forma y se consolidara, participando finalmente en la fundación de la Asociación Gallega de Fútbol Gaélico y en otros hitos que asentaron el club y el deporte en Galicia", concluye Martín.

Sobrevivir a una pandemia

Marzo del 2020 sacudió todo el tablero social. Ni siquiera el árbol con las raíces más profundas volvió a ser el mismo después de que Coronavirus, COVID y muchos otros términos pasaran a sustituir las palabras portería, ataque, goles, o cañas.

Paula López, su actual presidenta, lo recuerda con Quincemil echando la vista atrás varios años.

"Con la eliminación de la mascarilla para jugar y el paso del tiempo, los números subieron algo, pero no en todas partes" Paula López, Fillos de Breogán

"El regreso a la competición después de la pandemia se demoró bastante y esto causó mucho daño: había gente con miedo a volver a reunirse en grupo, otras personas empezaron actividades alternativas y nunca regresaron al fútbol gaélico, y algunas eran contrarias a practicar un deporte tan intenso con mascarilla".

Esta situación hizo mella en el número de equipos. "Redujo significativamente los números en todos los equipos de Galicia, incluso llevando a que la primera edición de la liga femenina tras la pandemia contara solo con tres equipos amalgamados. Con la eliminación de la mascarilla para jugar y el paso del tiempo, los números subieron algo, pero no en todas partes, lo que provocó la desaparición de algunos clubes como Cambados o Herdeiros de Dhais (Lalín). Creo que la gestión del retorno a la competición federada hizo mucho daño a los deportes minoritarios".

El siguiente reto: hacer cantera

Fillas y Fillos ahora quieren tener a sus "filliños". Es uno de sus retos, crear su estructura de base. "Es un reto muy complicado porque en A Coruña hay una oferta muy amplia de actividades y deportes, además de la carencia de competiciones locales y regionales para categorías inferiores", explica Paula.

"En los últimos años la Asociación Gallega de Fútbol Gaélico ha realizado un gran trabajo para crear cantera Paula López, Fillos de Breogán

Ello no hace que no se pare de trabajar en ello. "En los últimos años, la Asociación Gallega de Fútbol Gaélico ha realizado un gran trabajo en esa dirección: ya existen varias canteras en distintas localidades gallegas y se organizan algunas competiciones en formato de torneo de un día a lo largo de la temporada. Una de estas competiciones da acceso al Féile, un torneo europeo para jugadores y jugadoras de categoría infantil y cadete, en el que Galicia ha tenido representación en varias ediciones".

El futuro

La actual mandataria quiere seguir viendo crecer al club, sobre todo con la recuperación de su equipo filial. "Además de seguir viendo crecer nuestro proyecto de cantera, a corto plazo nos gustaría lograr el retorno del filial masculino Ártabros, que abandonó la competición antes de la pandemia por falta de jugadores".

"Siempre estamos abiertos a colaborar con nuevos proyectos que puedan formarse en otras localidades" Paula López, Fillos de Breogán

"También aspiramos, tanto desde el club como desde el resto del gaélico gallego, a que surjan más clubes en Galicia, especialmente en las provincias de A Coruña y Lugo. Como ya hicimos en los comienzos, siempre estamos abiertos a colaborar con nuevos proyectos que puedan formarse en otras localidades", concluye.

Las celebraciones de los 15 años

Para celebrarlo, este sábado organizan la Copa McEvoy, un homenaje en el que Fillos de Breogán quiere rendir tributo a Seánie McEvoy, recientemente fallecido. Se desarrollará en formato triangular, con jugadoras y jugadores actuales, y veteranos de la entidad que volverán a recordar esos momentos donde ellos eran de Fillos y de Fillas.

El evento tendrá lugar en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias a partir de las 12:00.

Tras la entrega de trofeos, el tercer tiempo se desarrollará en el barrio de Os Mallos, en el Café bar Mundo, que estará lleno de baile y música tradicional con un evento abierto a partir de las 17:00.