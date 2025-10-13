A Coruña construirá seis pistas multideporte, renovará el césped de Visma y los vestuarios de Torre

A Coruña renovará el césped de los dos campos de fútbol del complejo deportivo de San Pedro de Visma, en un claro estado de deterioro por el uso intensivo durante varios años, y donde hace unas semanas tuvo que ejecutar una actuación de urgencia para garantizar la seguridad de sus usuarios.

Esta es una de las obras que contiene el plan de barrios 2025-2027 que, esta mañana, ha detallado las actuaciones en cuanto a inversiones deportivas.

Del mismo modo, los deportes de arena tendrán un nuevo espacio con la adecuación de un tramo en el entorno de Visma para la práctica tanto de fútbol playa como de volley playa, permitiendo a la ciudad generar un nuevo espacio de entrenamiento en unas modalidades que ganan adeptos cada año.

Mejoras en vestuarios, licitaciones pendientes e instalaciones clave

El complejo de Visma no será el único que experimentará mejoras. El campo de fútbol de Leyma, que recientemente estrenó un nuevo césped sintético, acogerá una renovación de sus vestuarios, al igual que los de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre.

Con respecto al campo de golf de la Torre, la licitación saldrá "en breve", tal y como ha revelado el concejal de Deportes, Manuel Vázquez. La licitación tanto de San Diego como de Castrillón es otra de las prioridades, con la intención de convertirlos en centros "de referencia".

Todo ello en paralelo al cambio del sistema de iluminación del Palacio de los Deportes, que se adaptará a sistema LED y a otras pequeñas mejoras a llevar a cabo en esta instalación, considerada junto a la Torre, una de las grandes en cuanto al volumen de usuarios.

Otras actuaciones como en el pabellón de Sagrada Familia

El pabellón de Sagrada Familia es otro de los centros deportivos donde se actuará, con la intención de hacer una reforma integral que abarque a pista, cubierta, pintado y vestuarios.

El Plan Director avanza etapas

Además, está en plena redacción el plan director de uso de instalaciones, que ha superado ya las fases de análisis del estado actual de las instalaciones, elaboración del inventario actualizado y la creación de una plataforma digital activa desde la semana pasada.

La apuesta por las pistas multideporte para tejer redes sociales

El ayuntamiento también construirá seis nuevas pistas multideporte, que permiten la práctica simultánea de varias modalidades deportivas por parte de la ciudadanía y de esta forma generar redes sociales entre diferentes comunidades.

La prevista en la Cidade das TIC, por ejemplo, dará servicio tanto a Xuxán como a Eirís y Palavea. Por otro lado, hay previsión de remodelar la de Sagrada Familia para convertirla, de nuevo, en un centro neurálgico de vida en el barrio.

La protesta de los empleados de las Escuelas Deportivas Municipales

La alcaldesa, Inés Rey, fue cuestionada por las protestas realizadas por los empleados de las Escuelas Deportivas Municipales.

La primera edil explicó que "somos conscientes de las demandas de los trabajadores. El propio concejal mantuvo reuniones con ellos y muchas de sus peticiones serán tenidas en cuenta en el nuevo pliego de condiciones del servicio".