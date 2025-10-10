Pantín peleará por ser el olimpo del surf gallego en la World Surf League en 2026

Todavía con la resaca de las superolas de la pasada edición del Abanca Pantin Classic Galicia Pro 2025, la playa de Pantín ya se pone en marcha para ser sede de una nueva prueba de la WSL (World Surf League) en 2026.

Se trataría de una competición pionera y de primerísimo nivel de la Liga Mundial de Surf con la máxima categoría para los y las mejores surfistas del planeta. Una prueba de nuevo cuño - no existe en la actualidad - de la WSL que supondría un trampolín único para dar el salto al WCT (Championship Tour) en el que compiten, únicamente, los mejores del ranking mundial en las categorías masculina y femenina.

Pantín es una de las playas candidatas y, de concretarse, sería la oportunidad para que los grandes nombres del surf mundial - Brasil, Australia, Japón, Sudáfrica… - compitiesen en Valdoviño por sumar puntos del QS a su cuenta personal para pelear por el World Champion Tour.

La factoría de olas de Valdoviño, bien conocida en los circuitos internacional por su historia y trayectoria con el Pantin Classic desde hace casi 40 años, será una de las playas de todo el mundo que aspiran a conseguir esta prueba a la que estarán citados los mejores del ranking mundial (WCT), con muchos puntos en juego.

Una competición para la que se podrían estar barajando, por parte de la WSL, otras ubicaciones en otros templos del surf mundial como la costa de California o la Gold Coast y Bells Beach, en Australia, entre otras opciones internacionales dentro de las playas con mejor comportamiento del oleaje en el circuito profesional.

Pantin reúne todos los requisitos para albergar esta prueba en Galicia, que este 2025 ya probó sus capacidades como Destino WSL con cuatro pruebas consecutivas en aguas de A Coruña, desde el Gadis Surf Festival Ferrol (longboard y junior) de Esmelle/Cobas de junio al Abanca Pantin Classic Galicia Pro, de finales de agosto, para terminar la temporada en el Edommo Junior Pro Razo, by Espazo Nature en Carballo del pasado septiembre.

Desde Classic Surf Pro están convencidos de que es posible y de que Pantín lo merece y harán lo posible por conseguir que esta prueba internacional de la WSL se celebre el próximo verano en la costa gallega con el impulso conjunto de Administraciones públicas y patrocinadores privados que siempre nos han arropado, ante este nuevo desafío que coloca a Galicia, y en concreto a este tramo de la costa de Ferrolterra, como capital mundial del surf.