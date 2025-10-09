Ignacio Mateo, una promesa del golf en A Coruña: "A largo plazo, el objetivo es ascender al Challenge Tour"

Ignacio Mateo sigue dando pasos en el mundo del golf. El coruñés es una de las promesas de la zona y sigue consolidando su crecimiento en cada torneo en el que participa.

Este deporte sigue ganando adeptos con el paso de los años, siendo cada vez más habitual la presencia de golfistas no solo en los diferentes campos del entorno, sino incluso en el recinto situado en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, donde se mezcla la ilusión por el fútbol con el frontón y el golf.

Tras tener buenas sensaciones en Soria en su última prueba, atiende a Quincemil para poner luz a su trayectoria justo antes del inicio del Open de España, para el que se ha clasificado. La competición arranca hoy jueves en Madrid y se extenderá hasta el domingo 12 de octubre.

¿Cuándo descubriste que el golf era tu pasión?

El golf ha sido parte de mi vida desde muy pequeño. Empecé a jugar con mi padre a los 4 años, y poco a poco se fue convirtiendo en algo más que un simple hobby.

Creo que descubrí que era realmente mi pasión cuando, alrededor de los 14 años, empecé a tomar decisiones que giraban en torno al golf: cómo organizar mi tiempo, mis estudios o mis viajes para poder jugar más. Ahí entendí que de verdad era mi pasión, que quería dedicarle más tiempo y mejorar de verdad.

Se dice que el golf es un deporte caro o poco accesible. ¿Qué opinas?

Es cierto que durante mucho tiempo se ha tenido la idea de que el golf es un deporte poco accesible, pero hoy en día eso está cambiando mucho. Cada vez hay más opciones asequibles para todo el mundo.

En la zona de A Coruña, por ejemplo, hay campos públicos como el de la Torre de Hércules, donde se puede jugar a precios muy razonables, similares a los de otros deportes. Eso ha animado a muchas personas a probarlo, y creo que es una gran noticia para el crecimiento del golf.

"El golf es realmente increíble: te permite estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, compartir buenos momentos con amigos y, al mismo tiempo, competir contigo mismo" Ignacio Mateo, golfista

¿Cómo haces para practicarlo en A Coruña? Muchos deportes se quejan de que no hay instalaciones para todos

Juego principalmente en el Real Club de Golf de La Coruña, donde he jugado toda mi vida. También tengo el privilegio de contar con otros campos cerca de casa. Suelo ir a Golf Paderne, cerca de Betanzos, para trabajar el juego corto, y también a Hércules Golf en Larín y a Golf Xaz en Oleiros.

Estoy muy agradecido de que me dejen utilizar esos campos para poder entrenar de la mejor manera posible.

¿Crees que es necesario mejorar las posibilidades en el entorno para que aparezcan más golfistas?

Yo creo que la oferta local es bastante buena y está animando a mucha gente a probar este deporte. Es cierto que al principio puede parecer complicado, pero el golf es realmente increíble: te permite estar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, compartir buenos momentos con amigos y, al mismo tiempo, competir contigo mismo. Esa mezcla es lo que lo hace tan especial.

¿Qué tal fue tu última competición?

La semana pasada competí en Golf Soria, un campo que no había jugado antes, y la experiencia fue muy positiva. Terminé en el puesto quince, a pocos golpes de la cabeza, y con sensaciones muy buenas. Lo tomé como una preparación para esta semana, intentando mantener la buena dinámica, y me sentí muy cómodo durante todo el torneo.

"Después de un pequeño parón en julio para descansar, he vuelto con más energía y ganas, y creo que los resultados así lo reflejan" Ignacio Mateo, golfista

¿Y cómo estás llevando la temporada?

La verdad es que los resultados no venían siendo los que esperaba y ha sido una temporada dura en muchos momentos. Pero soy consciente de que esto es un proceso largo.

Con mi equipo trabajamos mucho en esa mentalidad, en entender que los resultados llegan con tiempo, esfuerzo y constancia. Gracias a ellos puedo trabajar con mucha paciencia y seguir mejorando día a día.

Después de un pequeño parón en julio para descansar, he vuelto con más energía y ganas, y creo que los resultados así lo reflejan. Estoy muy contento con la evolución de estas últimas semanas.

¿Cuáles son tus objetivos a corto y largo plazo?

A corto plazo, mi objetivo es claro: seguir mejorando y consolidando mi juego. Quiero mantener una mejora continua y estar muy centrado en el proceso. Si todo va bien en lo económico, en 2026 querría volver a competir en el Alps Tour por toda Europa y seguir consolidándome como golfista.

A largo plazo, el objetivo es ascender al Challenge Tour, ahora llamado Hotel Planner Tour, donde ya estás a una sola categoría de poder llegar a la Primera División Europea, el DP World Tour. Estoy muy centrado en el proceso, con muchas ganas de seguir entrenando duro y, con el apoyo de toda la gente que me rodea, todo se hace mucho más fácil.