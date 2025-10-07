Entra en fase de participación ciudadana el plan director de instalaciones deportivas de A Coruña

A Coruña sigue avanzando en la redacción del Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos, un proyecto estratégico que marcará la hoja de ruta para el futuro de las infraestructuras deportivas de la ciudad.

El documento, con un horizonte de trabajo de doce meses, ya ha completado fases técnicas clave, como el inventario actualizado de las instalaciones y la creación de una plataforma digital destinada a fomentar la participación ciudadana.

Ahora, el proceso entra en un punto decisivo con la activación de la fase de participación ciudadana, que permitirá recoger directamente las necesidades, prioridades y percepciones de la población sobre el sistema deportivo municipal.

La primera acción de esta etapa es una encuesta sobre hábitos deportivos, dirigida por el sociólogo David Moscoso, profesor titular de la Universidad de Córdoba y colaborador del Consejo Superior de Deportes y del CSIC.

A través de esta herramienta se conocerá en detalle la relación de la población coruñesa con la práctica deportiva, así como sus opiniones sobre el acceso, uso y calidad de las instalaciones municipales.

La segunda acción será la celebración de siete grupos de discusión sectoriales, previstos para la primera semana de noviembre, en los que participarán asociaciones vecinales, clubes y federaciones deportivas, colectivos sociales y entidades vinculadas al deporte femenino y adaptado.

Estos encuentros permitirán recoger propuestas cualitativas que complementen el análisis técnico con una visión plural y contextualizada.

Una vez finalizada la fase participativa, se elaborará un documento preliminar del Plan Director, que integrará tanto los estudios técnicos como las aportaciones ciudadanas.

Tras su revisión por el Servicio Municipal de Deportes, el texto definitivo marcará la hoja de ruta para el futuro de las instalaciones deportivas de la ciudad.