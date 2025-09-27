Carla Morera y Francisco Ordonhas ganan el Edommo Junior Pro Razo tras un fin de semana intenso

Un fin de semana de surf de alto voltaje y ambiente festivo se vivió en la playa de Razo, donde se disputó el Edommo Junior Pro Razo, by Espazo Nature, prueba internacional de la World Surf League (WSL).

Desde el pasado miércoles, las jóvenes promesas del surf pusieron a prueba sus habilidades en un escenario espectacular de la costa coruñesa, con jornadas de doce horas de competición consecutivas el viernes y finales intensas el sábado.

El viernes, con un sol de otoño radiante y el mar en perfectas condiciones, se disputaron las rondas 64 y 32 de la categoría masculina, completando los cuartos de final. Entre los chicos, se clasificaron para las semifinales Eder Fuentes, Mario Leopoldo, Axel Domínguez y Conor Donegan, mientras que su hermano Dylan, favorito al título europeo, quedó eliminado. En la segunda semifinal masculina avanzaron Francisco Ordonhas, Joao Mendoca, Michele Scoppa y el asturiano Alfonso Suárez.

Entre las chicas, las semifinalistas fueron Carla Morera de la Vall, Sara Romeo, Maria Salgado, Lilou Rumiel, Clara Hirigoyen, Enara Palacios, Clemence Schorsch y María Dias. La entrega de premios estaba prevista para el mediodía del sábado, en la pequeña villa del surf de Razo, con la presencia de autoridades y patrocinadores del evento.

Además, el viernes el evento contó con la visita de casi 60 escolares de 1º y 3º de ESO del CPR Artai, que pudieron acercarse a los espacios de los riders y participar en talleres sostenibles del Espazo Corresponsables de la Xunta, así como disfrutar de la rampa de skate y otras actividades gratuitas.

Durante toda la jornada del sábado permaneció abierto el minimarket con marcas locales como Kaviar, Cousas de Razo, Ventores, La Rampa Garage y Ópticas Noroeste, así como el coffee truck de Cafés Lúa, ofreciendo cafés de especialidad. Paralelamente, se desarrolló el Onda Bocata Fest, con 16 propuestas gastronómicas de nueve establecimientos locales.

El sábado se disputaron las finales de la prueba JQS 1000, bajo condiciones más difíciles con olas pequeñas. La surfista de Lanzarote Carla Morera de la Vall (14 años) se coronó reina del Edommo Junior Pro Razo, mientras que el portugués Francisco Ordonhas se alzó con el título en la categoría masculina. En la final femenina, la portuguesa Maria Dias fue segunda, seguida de Enara Palacios (Donostia) y Lilou Rumiel (Francia). Entre los chicos, Alfonso Suárez fue segundo, Eder Fuentes tercero y Conor Donegan cuarto.

"Tengo 14 años y ganar aquí es increíble. Este año está siendo increíble y estoy muy contenta", declaró Carla Morera de la Vall, quien busca clasificar para el World Championship Tour de Filipinas 2026. Por su parte, Ordonhas, ganador del título masculino, destacó que pese a las condiciones difíciles, logró "sacar el máximo rendimiento" en su primera victoria en un Junior.

La entrega de premios contó con la participación del alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y de Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, junto a representantes de los patrocinadores.

El Edommo Junior Pro Razo no solo fue una competición de surf, sino también un espacio de encuentro familiar y cultural, con actividades gratuitas y apoyo a la corresponsabilidad, promoviendo la interacción entre jóvenes, deporte y gastronomía local en un fin de semana que dejó huella en Razo y en la comunidad surfera gallega.