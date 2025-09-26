A Coruña celebrará la primera edición del Torneo de Waterpolo Base
El evento tendrá lugar en la piscina municipal de Riazor de la mano del CW Coruña Rías Altas
El Torneo de Waterpolo Base celebrará su primera edición en la piscina municipal de Riazor el sábado 4 de octubre. La prueba está impulsada por el CW Coruña Rías Altas en colaboración con la Deputación da Coruña.
La cita reunirá a cerca de 80 niños y niñas de categoría alevín procedentes de clubs de toda Galicia y servirá para abrir la temporada de otoño y dar visibilidad a este deporte minoritario en las categorías base.
Otro de los objetivos pasa por promocionar este deporte entre la afición coruñesa, motivo por el cuál se otorgarán regalos a las personas asistentes.
Desde la Deputación, que financia el 80% de esta prueba, su presidente Valentín González Formoso, afirmó que "todas as iniciativas de calquera club que pretenda fomentar o deporte base, sempre van ter o selo da Deputación da Coruña".
Por su parte, Danick Ramos, presidente del CW Coruña Rías Altas, agradeció el apoyo institucional ersperando que este sea el primer evento "de muchos". A esto se refirió también el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, que aseguró que "vai ter un percorrido seguro", alabando el trabajo del club herculino.