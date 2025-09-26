A Coruña celebrará la primera edición del Torneo de Waterpolo Base

El Torneo de Waterpolo Base celebrará su primera edición en la piscina municipal de Riazor el sábado 4 de octubre. La prueba está impulsada por el CW Coruña Rías Altas en colaboración con la Deputación da Coruña.

La cita reunirá a cerca de 80 niños y niñas de categoría alevín procedentes de clubs de toda Galicia y servirá para abrir la temporada de otoño y dar visibilidad a este deporte minoritario en las categorías base.

Otro de los objetivos pasa por promocionar este deporte entre la afición coruñesa, motivo por el cuál se otorgarán regalos a las personas asistentes.

Desde la Deputación, que financia el 80% de esta prueba, su presidente Valentín González Formoso, afirmó que "todas as iniciativas de calquera club que pretenda fomentar o deporte base, sempre van ter o selo da Deputación da Coruña".

Por su parte, Danick Ramos, presidente del CW Coruña Rías Altas, agradeció el apoyo institucional ersperando que este sea el primer evento "de muchos". A esto se refirió también el concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, que aseguró que "vai ter un percorrido seguro", alabando el trabajo del club herculino.