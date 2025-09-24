Espazo Nature formará parte del Junior Pro Razo 2025: "Queremos que cada visitante sienta Galicia"

Sus villas, cabañas y glamping integrados en la naturaleza muestran lo mejor de Galicia, uniendo descanso, gastronomía y sostenibilidad durante el campeonato internacional Edommo Junior Pro Razo 2025 by Espazo Nature

El Edommo Junior Pro Razo 2025 by Espazo Nature, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en la playa de Razo (Carballo), reunirá a los mejores surfistas sub 20 de Europa en un evento internacional retransmitido en streaming a todo el mundo. Más allá de la competición, el campeonato se apoya en patrocinadores que reflejan valores de sostenibilidad, respeto al entorno y conexión con la naturaleza, mostrando que el deporte puede convivir en armonía con Galicia.

Entre ellos, Espazo Nature se convierte en el alojamiento oficial del evento, ofreciendo a surfistas, equipos y familias una experiencia completa que combina descanso, gastronomía de temporada y espacios diseñados para integrarse en el paisaje gallego. Sus 22 alojamientos - entre villas, cabañas y opciones de glamping - están pensados para minimizar el impacto ambiental, con materiales sostenibles, cubiertas ajardinadas y vistas directas al mar.

Para conocer más sobre cómo Espazo Nature se involucra en el Edommo Junior Pro Razo 2025 by Espazo Nature y qué significa para Galicia acoger un evento de estas características, hablamos con Laura Vázquez, Cofundadora y marketing en Espazo Nature.

Laura Vázquez, Cofundadora y marketing en Espazo Nature. Cedida

Razo, como capital del surf... ¿Cómo nace la alianza entre Espazo Nature y la WSL como alojamiento oficial? ¿Y qué supone para Razo tener como vecinos/inquilinos durante unos días a los mejores surfistas junior de Europa?

Para nosotros es un orgullo poder acoger al Edommo Junior Pro Razo by Espazo Naturecomo alojamiento oficial. Estamos a cinco minutos de la playa y nos encanta que este entorno, que es nuestra casa, se llene de surf, de jóvenes promesas y de la energía que trae un campeonato así. Espazo Nature nació con la idea de ser un refugio entre naturaleza y mar, un lugar donde alojarse, disfrutar de la gastronomía y vivir experiencias que conectan con el bienestar. Este evento refleja muy bien ese espíritu: convivencia, respeto al entorno y disfrutar de la experiencia. Además, desde que abrimos hemos estado vinculados al deporte y al bienestar - con retiros, sesiones de yoga, pilates o fitness -, y con las olas que nos regala Razo, tarde o temprano teníamos que apoyar al surf.

Para Razo es una enorme proyección. Durante unos días la playa y el entorno se convierten en punto de encuentro internacional, con surfistas jóvenes que ya son referentes y que traen consigo a equipos, familias y aficionados. Eso genera vida, movimiento y una visibilidad que va mucho más allá de la competición.

Gran Villa de Espazo Nature. Cedida

Es un evento que se retransmite en streaming para todo el mundo. Un escaparate impresionante para todos los aficionados y amantes de este deporte que son muchos para asomarse a la belleza de Razo... ¿Qué efecto puede tener para la economía local?

En el plano económico, el efecto es inmediato y también a medio plazo. Durante los días del evento llegan surfistas, técnicos, equipos y visitantes que consumen en alojamientos, restaurantes y comercios locales. Pero, además, la visibilidad internacional puede animar a muchos a venir después, lo que genera un turismo de calidad, respetuoso con el entorno y con un impacto positivo.

Además, de dormir y descansar, Espazo Nature cuenta con Espazo Gastro. ¿Con qué nos podemos sorprender?

Espazo Gastro es una parte esencial y diferencial de la experiencia en Espazo Nature. Nuestra propuesta se basa en el producto local y de temporada, con una cocina que respeta la tradición gallega pero que también se abre a la innovación. Queremos que cada plato transmita el mismo vínculo con el entorno que sentimos en el complejo.

En los entrantes destaca el producto proveniente del mar - como el coulant de pulpo, el tartar de atún de almadraba y el salpicón de mariscos y rape. Para compartir, en la carta encontrarás 8 arroces que son sin duda protagonistas de nuestra oferta; aunque por supuesto también encontrarás pescados y carnes. Para terminar, la parte más dulce como broche de oro, triunfa especialmente nuestra torrija con helado de café y la tarta de queso. A partir de ahí, buscamos sorprender con sabores frescos, maridados con vinos gallegos, y con una carta que evoluciona según la estación para que cada visita sea diferente.

Cafés Lúa, café de especialidad con nombres de playas. Toques de coco y pistacho. ¿Cómo hacer que un café sepa como Pantín o Razo?

Desde Cafés Lúa hemos diseñado para el campeonato una carta de cafés inspirados en las playas gallegas más emblemáticas del surf. La idea es jugar con sabores y presentaciones que evocan cada entorno. Por ejemplo, el Café Pantín lleva virutas de coco tostado que recuerdan a la arena de la playa; mientras que el Café Razo combina crema y trocitos de pistacho que remiten a las dunas. Durante la competición, el coffee truck estará en la zona de prueba, acercándonos estas propuestas tanto a los surfistas como al público y sumando el valor de una marca gallega con identidad propia a un evento internacional.