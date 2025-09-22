Edommo Junior Pro Razo 2025: otra energía es posible (desde casa)

Cuenta atrás para la próxima edición del Edommo Junior Pro Razo, presented by Espazo Nature en aguas de la playa de Razo, en Carballo, del 24 al 27 de septiembre, con más de 150 surfistas inscritos entre chicos y chicas y una nutrida lista de espera en la prueba de la WSL (World Surf League) en España este 2025.

Una prueba JQS 1000 en ambas categorías, y del que también saldrán el próximo campeón y campeona de Europa junior (sub 20) y punto de partida para el prestigioso Championship Tour WSL que se disputará en enero del 2026 con los mejores del mundo.

El naming - nomenclatura - del evento ha cambiado con respecto a ediciones anteriores con el aterrizaje de Edommo, Ingeniería y Autosuficiente Doméstica, una joven empresa empujada por tres emprendedores que ha dado el salto desde una idea compartida de que otra forma de energía era posible "con un cambio que empieza en casa" hasta operar, en cuatro CCAA: Galicia, Madrid, Aragón y Comunidad Valencia.

"Buscamos transformar hogares para dotarlos de una autosuficiencia energética eliminando la necesidad de pagar por la electricidad". ¿Cómo? "Con soluciones basadas en placas solares fotovoltaicas, sistemas de aerotermia para una climatización eficiente de la vivienda, con estudio previo gratuito y mantenimiento posterior sin coste", destacan desde Edommo, con más de 200 instalaciones en Galicia y de 2.5 MW de potencia instalada.

La misma filosofía de eficiencia energética y sostenibilidad que aplicaron en el montaje del evento en Razo, en primera línea de playa, cuidando del entorno y sin huella ambiental a base de madera.

La prueba junior de Razo es la cuarta que la Liga Mundial de Surf Profesional (WSL) celebra este verano en Galicia, - Destino WSL en Fitur 2025 - tras los campeonatos de Longboard y Junior del Gadis Surf Festival Ferrol, en junio, y el Abanca Pantin Classic Galicia Pro del pasado agosto.

Minimarket local

Entre las novedades de esta edición, un minimarket local para promocionar empresas emergentes de la zona. Entre las marcas ya confirmadas, Cousas de Razo (souvenirs) , Kviar Studios (moda) y Vectores, (firma suiza de inventos de surf), además de los stands de Öpticas Noroeste, Gadis, Edommo e Intermax, junto al coffee truck de Cafés Lúa, con cafés de especialidad especialmente diseñados para este evento y de contar con Espazo Nature como alojamiento oficial (Código: PRORAZO).

Por último, recordad que como en cada edición, tendremos nuestro Espazo Corresponsables, un recurso gratuito para conciliar durante los cuatro días del evento (del 24 al 27) de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas para niños y niñas de 4 a 16 años, además de rutas y visitas a escolares de la zona y activaciones ambientales en el entorno de la playa.

El Edommo Junior Pro Razo, presented by Espazo Nature es posible gracias al impulso conjunto de las Administracións Públicas: Xunta, Deputación da Coruña y Concello de Carballo, al lado de los patrocinadores privados Edommo, -Ingeniería y Autosuficiencia Doméstica, con soluciones de asesoría energética y aerotermia, Espazo Nature, Joyería Jael, Gadis, Vectores, Caetano Fórmula Renault, Intermax e Surflogic) para empujar un evento internacional que coloca a Carballo/Razo como capital del surf junior y escaparate mundial de la Costa das Ondas y como primera Reserva Mundial del Surf de España.