El noveno Repsol Eco Rallye A Coruña hace escala en As Pontes (A Coruña) antes de su gran final

La emoción de la novena edición del Repsol Eco Rallye A Coruña ha llegado este sábado a As Pontes, donde los más de 50 participantes realizaron un reagrupamiento intermedio antes de retomar rumbo a la plaza de María Pita, en A Coruña, meta de la competición.

La segunda etapa ha llevado a los pilotos a recorrer más de 200 kilómetros, adentrándose por primera vez en la provincia de Lugo con paso por la localidad de Xermade.

Con este tramo completarán los 574 kilómetros totales del rallye, que este año atraviesa 39 municipios y se consolida como la edición más extensa e internacional de su historia, con representación de diez nacionalidades.

La llegada a A Coruña está prevista para las 18:20, momento en el que se pondrá fin a tres intensas jornadas de competición sostenible.

Los ganadores oficiales se conocerán mañana, domingo 21 de septiembre, en un acto de entrega de premios programado para las 12:00 en la plaza de María Pita.